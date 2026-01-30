Retirada de carriles inservibles, acopio de material y arreglo de la vía de servicio: los trabajos de Adif en Adamuz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado esta semana los trabajos de reparación del tramo de vía donde, el pasado 18 de enero, se produjo el fatídico accidente de Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 45 personas. Las previsiones del Ministerio de Transportes es que estas reparaciones se alarguen unos diez días, por lo que la conexión de alta velocidad entre Córdoba y Madrid podría retomarse el 8 de febrero, aunque todo dependerá de cómo influya la meteorología en estas labores.

Según han informado fuentes del Ministerio de Transportes a Diario CÓRDOBA, en la zona afectada por el accidente ferroviario ya se están desarrollando trabajos para recuperar el servicio, tanto en la vía como en las instalaciones de electrificación. Entre otras operaciones, señalan las mismas fuentes, ya se ha iniciado “la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria”, al tiempo que ya se preparan acopios de materiales que deberán emplearse en la reconstrucción. También se están acondicionando los caminos de servicio, esos que permitieron el paso de ambulancias y vehículos de seguridad desde que se produjo el suceso.

Trabajos previos

Desde el ministerio que dirige Óscar Puente han detallado a este periódico que, en cuanto a la electrificación, ya se han desarrollo unos trabajos previos que permitirán el futuro tendido de la catenaria de la vía 1. En concreto, se han instalado anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de la catenaria, como las ménsulas (los postes que deben sostener los hilos de contacto de dicha catenaria).

Medios desplegados en las obras

En cuanto a los medios que se han desplegado en Adamuz para estos trabajos de reparación, son una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación; además de un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos.

Actividades complementarias

Desde Transportes han añadido que antes de disponer de la autorización judicial para poder iniciar los trabajos, que se obtuvo hace dos días, ya se había avanzado en actividades complementarias “para agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio”. Entre otras cosas, se hizo acopio de materiales y se repararon algunos elementos de la catenaria en las proximidades.