Podemos aplaza la negociación del traspaso de la migración a Cataluña hasta "implementar" la regularización extraordinaria

Podemos no se sentará a negociar el traspaso de las competencias de migración a Cataluña hasta que no eche a andar la regularización extraordinaria de entre 500.000 y 800.000 migrantes que le concedió el Gobierno. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha avanzado que aplaza cualquier próximo paso a después de que la norma esté "implementacda". No será hasta entonces cuando puedan intentar pactar la cesión de competencias, una de las principales exigencias de Junts.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra señaló que Podemos no tiene "ningún problema" con las delegación de competencias a las comunidades pero sí "con el racismo", que a su juicio presente "no solo en el preámbulo" de la ley acordada por PSOE y Junts, sino insistiendo que "también en el articulado", que se ha mostrado partidaria de cambiar.

Podemos ya tumbó esta proposición de ley el pasado septiembre, cuando puso una serie de objeciones que afectaban al contenido de la propia norma, y que ahora podría suponer un escollo de cara a un posible acuerdo.

"Nosotras lo dijimos claro: primero papeles, primero derechos, primero que la regularización esté efectivamente implementada", defendió la dirigente de Podemos, que consideró "absolutamente clave" la puesta en marcha de la regularización, admitiendo abiertamente la desconfianza hacia el PSOE y dejando claro que no le valen "promesas vacías", puesto que el Gobierno "ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple".

Belarra ha cargado contra la política de extranjería del Gobierno "abiertamente racista", comenzando por la propia ley de extranjería, las redadas basadas en perfil étnico, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y un enfoque de securitización, que significa "represión contra las personas migrantes": "Eso Podemos no lo comparte y no lo ha votado nunca", ha precisado.

El lunes, Irene Montero anunció un acuerdo con el PSOE para llevar a cabo esta regularización, que aún tiene que aprobarse por decreto y que en Podemos confían en que pueda aprobarse dentro de un mes. La regularización, sostienen, se llevará a cabo desde abril hasta el 30 de junio. La duda ahora es si bastará con aprobar el decreto o si esperarán a que las regularizaciones comiencen a hacerse efectivas.