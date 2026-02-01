Tensión
Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"
Laura Carnicero
Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.
El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".
La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.
El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Orihuela suspende el Mercado Medieval el sábado por la mañana por el viento
- Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida