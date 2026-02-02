Podemos acusa a la derecha de difundir “un bulo racista” tras la polémica por las palabras de Irene Montero

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha salido este lunes en defensa de Irene Montero después de la polémica generada por las declaraciones de la exministra durante un mitin celebrado el pasado sábado. Fernández afirmó que Montero “fue bastante clara” y que su intervención “fue una ironía” sobre “el bulo de la teoría del reemplazo”, una idea conspirativa impulsada —según dijo— por la extrema derecha. “Es evidente que no existe esa teoría del gran reemplazo, un bulo racista, fascista y xenófobo que está esparciendo Vox y que también está asumiendo el Partido Popular”, señaló el dirigente de la formación morada, quien insistió en que las palabras de Montero fueron “una respuesta irónica” a esa narrativa. Fernández reivindicó además las políticas de su partido en materia migratoria y se mostró “extraordinariamente satisfecho” con la medida para regularizar entre 500.000 y 800.000 personas extranjeras en situación irregular. “No nos conformamos con esto, queremos más: derogar la Ley de Extranjería, cerrar los centros de internamiento de extranjeros y acabar con las redadas racistas”, afirmó. El portavoz de Podemos subrayó que el objetivo de su formación es garantizar plenos derechos a las personas migrantes que ya residen en España. “Miles de personas siguen viviendo con miedo porque pueden ser deportadas si denuncian las condiciones de esclavitud o semiesclavitud en las que trabajan. Frente al racismo y al fascismo de la derecha y la ultraderecha no valen medias tintas: solo vale avanzar en derechos”, concluyó.