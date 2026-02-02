Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla LeonardoTráfico hoyAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteExplotación sexualTrajes de protección
instagramlinkedin

En un mitin en Teruel

El PSOE exige a Pérez Llorca que expulse a la concejal que insultó a Sánchez

El secretario de Organización, Vicent Mascarell: "Es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado"

Reclama "una denuncia pública del PP ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público"

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez.

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez. / Jaime Galindo

José Luis García Nieves

Valencia

El PSPV ha exigido a Pérez Llorca que expulse a la concejal del PP que insultó a Pedro Sánchez en el mitin de Teruely ha apuntado que "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos". Así se ha pronunciado este lunes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha afirmado que "es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto" y ha reclamado “una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".

Cabe recordar que el pasado domingo, la concejala del PP Belén Navarro Cañete, del municipio de Vallanca (Rincón de Ademuz), acudió junto a su madre hasta Teruel, a 52 minutos en coche, donde llamó hijo de puta a Pedro Sánchez en un mitin por las elecciones aragonesas del próximo domingo.

"Silencio cómplice"

La concejala se ha disculpado ("unas palabras inapropiadas que no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia") pero el partido todavía no se ha pronunciado. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si Feijóo y Pérez Llorca permiten que una concejala insulte a gritos al presidente del Gobierno y reviente un mitin demuestran que no tienen proyecto y solo saben practicar la política sucia" y ha añadido que "su silencio es cómplice, quien calla avala estos comportamientos". "El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política”.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Mascarell ha subrayado que “la ciudadanía espera de sus representantes responsabilidad, respeto institucional y compromiso con la convivencia democrática”, y ha lamentado que “el Partido Popular vuelva a mirar hacia otro lado ante actitudes impropias de un cargo público”: “Normalizar estos comportamientos solo contribuye a deteriorar aún más la confianza en las instituciones”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  2. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  3. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  4. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  5. Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
  6. Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
  7. Xe, no passa res
  8. Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública

La biblioteca Azorín recupera su horario de tardes con un pero: sin sala general

La biblioteca Azorín recupera su horario de tardes con un pero: sin sala general

Ocho colectivos ecologistas reclaman medidas urgentes por la suciedad en las Salinas de Santa Pola

Héctor de Miguel (Quequé) cancela su actuación en el Teatro Principal de Alicante tras ser acosado en redes sociales

Héctor de Miguel (Quequé) cancela su actuación en el Teatro Principal de Alicante tras ser acosado en redes sociales

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

El ladrón de Alicante y San Vicente que se llevaba el botín en una bici... robada también

El ladrón de Alicante y San Vicente que se llevaba el botín en una bici... robada también

Gran inicio de temporada para el equipo de triatlón de la UA

Gran inicio de temporada para el equipo de triatlón de la UA

Una mujer con tres hijos gana al SEPE en los tribunales: no le dieron el subsidio más ventajoso y lo considera “discriminación indirecta por razón de sexo”

Una mujer con tres hijos gana al SEPE en los tribunales: no le dieron el subsidio más ventajoso y lo considera “discriminación indirecta por razón de sexo”
Tracking Pixel Contents