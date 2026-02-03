Junts se muestra escéptico ante el pacto entre el Gobierno y el PNV que rebaja las medidas antidesahucio

El acuerdo cerrado entre el Gobierno y el PNV para rebajar las medidas antidesahucios incluidas en el real decreto 'ómnibus' que decayó la semana pasada no parecen convencer de todo a Junts, pese a ser este el objetivo principal de las cesiones del Ejecutivo. Tras conocerse el pacto con los jeltzales para que la prórroga de la prohibición de desahucios no afecte a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado escéptica y ha apuntado a la necesidad de "leer todos la letra pequeña".

Con bastante satisfacción, la dirigente posconvergente ha sacado pecho por haber "forzado" al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar "todas las mentiras, la presión y el chantaje" de la pasada semana. Los de Carles Puigdemont unieron sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto que revalorizaba las pensiones por contener esas medidas antidesahucios. Sin embargo, este martes, tras comprobar que el Gobierno ha desgajado en dos ese decreto 'ómnibus', Nogueras ha asegurado que ahora sí votarán a favor de la subida de las pensiones.

Eso sí, sigue manteniendo sus dudas sobre la otra norma, la que incluye las medidas del escudo social, entre ellas esa prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Los posconvergentes denunciaron la pasada semana que esta medida sitúa todo el peso sobre los pequeños propietarios. Así, de manera indirecta, el Gobierno ha tratado de atraer a Junts con esa cesión al PNV de que la prohibición no afecte a aquellos que tengan dos viviendas, una habitual y otra en alquiler.

La negociación

"Primero deberíamos leer todos la letra pequeña", ha dicho Nogueras en declaraciones a los medios antes de añadir que no permitirán que "se alargue una situación que es totalmente injusta que es el que el coste del escudo social del que tanto habla el Gobierno lo siga asumiendo el pequeño propietario y los vecinos". Así, ha dicho que este problema no está "resuelto". Además, en una entrevista en LaSexta, Nogueras ha recordado que el PNV votó que sí al decreto de la pasada semana, por lo que tendrán que ver qué han negociado concretamente.

La portavoz de Junta también ha reprochado que el Gobierno se saque un nuevo "conejo de la chistera" y que "lo que no han hecho en muchos meses lo hagan en un fin de semana", en referencia a la partición del decreto 'ómnibus'.