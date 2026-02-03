Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En una sentencia

El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos

La Sala de lo Social declara que las ayudas para arreglar una fachada son independientes de las que pueden recibir las personas que residen en el inmueble

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo. / Carlos Luján - Europa Press

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una beneficiaria del ingreso mínimo vital a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le suspendió la prestación por considerar que una subvención para arreglar la fachada que había recibido la comunidad de propietarios en la que residía debía ser computada como su propia renta, en proporción a la participación de su vivienda en la comunidad. Ello suponía que perdiera el ingreso mínimo vital

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo extiende al ingreso mínimo vital el mismo criterio que ya había aplicado anteriormente en varias sentencias de 2023 y 2024 al complemento de mínimos de las pensiones de jubilación, dado que la Seguridad Social también intentaba tenerlas en cuenta en estos casos y retiraba el complemento que garantizaba a los jubilados cobrar la pensión mínima al computar como renta este tipo de ayudas públicas recibidas por la comunidad de propietarios en la que residen.



La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma que dichas prestaciones tienen por objeto paliar una situación de necesidad y la subvención recibida por la comunidad de propietarios está vinculada a un objetivo que no permite que el beneficiario la utilice para atender sus necesidades propias, lo que hace plenamente compatible las dos prestaciones.



