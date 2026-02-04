Elecciones en Aragón
Pablo Iglesias irrumpe en un mitin de Podemos en Zaragoza
El exlíder de este partido acudirá a un encuentro en el barrio de Arrabal junto a la actual candidata a la presidencia del 8F, María Goicoechea
Martín Vital
La cuenta atrás de las elecciones autonómicas de Aragón de 2026 hace días que ya han empezado. Una precampaña plagada de eventos multitudinarios en todos los rincones del territorio, desde los núcleos urbanos más poblados, hasta municipios y localidades de comarcas rurales. Todos los partidos políticos han expuesto a sus candidatos como modelos de pasarela para convencer a la población de a quién otorgar su papeleta, y no podía faltar la presencia de sus líderes nacionales: Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal ya han podido ser vistos por Aragón desde el inicio de la precampaña, sin embargo, hay uno que va a hacer su entrada triunfal hoy mismo, a cuatro días del 8F: la antigua cara de Podemos, Pablo Iglesias.
Efectivamente será este miércoles 4 de febrero cuando el ahora comunicador y analista político va a acudir a la capital aragonesa para dar un último empujón a la campaña de Podemos-Alianza Verde y a su principal representante, María Goicoechea. Será en el Centro Cívico Estación del Norte (Arrabal) a las 19.00 horas, con el objetivo de "poner a la izquierda aragonesa en pie" estas próximas elecciones.
Bajo su lema 'Con rasmia', la coalición quiere apelar a un concepto profundamente arraigado en la identidad aragonesa: el empuje, la perseverancia y la capacidad de resistencia frente a la adversidad. Un mensaje que busca movilizar a un electorado progresista que se debate entre la abstención y la fragmentación del voto a pocos días de acudir a las urnas.
La presencia de Iglesias no es casual ni meramente simbólica. Aunque apartado de la primera línea institucional, el exvicepresidente segundo del Gobierno sigue siendo una figura capaz de concentrar focos mediáticos y de atraer a su militancia más fiel. Su visita pretende reforzar el perfil político de María Goicoechea, candidata de Podemos-Alianza Verde, y situarla en el centro del debate público en un momento clave de la campaña, cuando cada acto y cada mensaje cuentan.
Desde la formación morada se entiende que el mitin de este miércoles será uno de los más importantes de la recta final, tanto por la expectación generada como por el contenido político del encuentro, que combinará discurso ideológico, balance de legislatura y llamadas directas a la movilización del voto de izquierdas. El acto está concebido como un espacio abierto a simpatizantes, colectivos sociales y ciudadanía indecisa, con la intención de proyectar una imagen de fuerza, unidad y cercanía.
A cuatro días de las elecciones autonómicas, Zaragoza se convierte así en escenario de una de las últimas grandes apuestas de Podemos-Alianza Verde para revertir las encuestas y consolidar su espacio político en las Cortes de Aragón. Un sprint final para tratar de marcar la diferencia el próximo 8 de febrero.
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable