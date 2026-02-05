El certificado de un banco panameño, principal indicio que señala a Francisco de Borbón en la red de blanqueo de una trama narco

El certificado de beneficiario expedido por un banco panameño constituye, según el juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge, un indicio "particularmente relevante" contra Francisco de Borbón Graf von Handerberg, sobrino segundo el sobrino el rey emérito que quedó ayer en libertad bajo fianza de 50.000 euros por un presunto delito de blanqueo relacionado con la red de narcotráfico en la que está implicado Óscar Sánchez, el ex inspector de la UDEF que guardaba ocultos en las paredes y el jardín de su vivienda más de 20 millones de euros.

La parte de la causa en la que fue detenido Francisco de Borbón y otras dos personas el pasado lunes se encuentra bajo secreto sumarial. De hecho, el titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia prorrogó el secreto sobre esta pieza el pasado lunes, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Quizá por esta razón, el auto de libertad dictado el pasado miércoles tras la declaración del sobrino de Juan Carlos I no abunda en detalles sobre las acusaciones que pesan contra él, si bien concluye que "existen indicios racionales" de que ha venido colaborando con otros dos implicados, Juan Ángel Cervera y Eduardo Montero, "para blanquear fondos procedentes del narcotráfico" de Ignacio Torán, considerado líder de la trama en España y antiguo confidente del inspector de la unidad policial especializada en delincuencia económica imputado.

Nueva declaración

Precisamente este viernes, 6 de febrero, el juez de Jorge volverá a tomar declaración a Torán en relación con esta pieza que analiza de forma pormenorizada el blanqueo del dinero obtenido como consecuencia de la venta de drogas. Se investiga una querella presentada por la Fiscalía Antidroga por conductas que pueden ser calificadas de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales agravado, cohecho y revelación de secretos, "sin perjuicio de las que pudieran ser identificadas a lo largo de la investigación".

Torán se encuentra en libertad desde principios de abril de 2025, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió la tesis de la defensa de que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad cuando se le ingresó inicialmente en prisión por no facilitar a su abogado "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad. Quizá por esta razón, en esta ocasión el juez ha levantado de forma parcial el secreto que pesaba sobre determinadas actuaciones de cara al nuevo interrogatorio.

Se le relaciona con dos incautaciones de cocaína producidas en 2021 y 2024 para las que se habrían utilizado las empresas Trapani Export, Cottone, mientras que el blanqueo se habría realizado a través de cinco firmas comerciales y la compra de licencias de VTC.

Plazo para fianza

En cuanto a Francisco de Borbón, en el auto que le dejó en libertad se advierte de que la libertad de este investigado "se transformará en prisión si en el plazo de 72 horas desde la notificación de este auto no se deposita la fianza".

Dictada orden de detención para el presunto narco El Tigre en el caso de exjefe de la UDEF / EP

También destaca que los indicios contra él "se deducen especialmente del atestado de la detención del investigado, de un oficio presentado el pasado mes de diciembre por Asuntos Internos y del resultado de una comisión rogatoria remitida a Panamá. También se han tenido en cuenta las comunicaciones entre los investigados y el certificado de beneficiario de un banco radicado en el citado país latinoamericano a favor del familiar lejano del rey emérito.

Criptomonedas

La Policía sospecha que De Borbón, habría convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, sus inicios en el mundo de los negocios del aristócrata detenido no estaban en la criptomoneda, sino en la representación deportiva como agente de la FIFA.

Después de siete años en el negocio de las comisiones por fichajes y contratos publicitarios de jugadores, y con despacho en Miami, Francisco de Borbón cambió de sector en 2012 y fundó Alpha Trading, su principal empresa, con intereses en los mercados del gas, el petróleo y los metales preciosos. La red con la que se le relaciona cayó en 2014 a partir de la interceptación de un contenedor portuario en Algeciras, parte de un alijo de 13 toneladas de cocaína camuflada en fruta y procedente de Ecuador.

Revelación de secretos

A principios del pasado mes de enero, el juez De Jorge rechazó archivar sus pesquisas respecto de otro agente, Óscar G., al que se atribuye indiciariamente un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar a la organización criminal información sobre los vehículos camuflados de los cuerpos de Seguridad del Estado.

Concretamente, se le acusa de acceder a datos reservados contenidos en ficheros policiales ("Objetos" y "Argos") con la finalidad de obtener la titularidad de determinados vehículos y revelárselo a terceros. Según su defensa, sin embargo, las acusaciones contra este agente carecen de sustento probatorio si se tiene en cuenta su declaración ante el propio juez De Jorge del pasado 9 de septiembre, cuando reconoció haber tenido acceso a la base "objetos", si bien por responder a una petición de un amigo suyo, al que conoce del gimnasio "desde hace 20 años".