El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: "Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales".

El que fuera juez de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, Manuel García Castellón, ha recurrido la decisión del instructor del caso Leire de expulsarle del procedimiento en el que trata de ejercer la acusación por sentirse directamente perjudicado por las actividades de la supuesta fontanera del PSOE.

El recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, argumenta que García Castellón "era un objetivo directo de una actuación dirigida a tratar de presionarle, en una dinámica orientada a obtener ventajas judiciales".

Por esta razón, la letrada del exmagistrado, María Victoria Vega, argumenta que no puede entenderse que el asunto sea "una cuestión de honor", como ha establecido el instructor del caso, sino que se trataba de una "recopilación y utilización de material e información con potencial finalidad de influencia o presión en el terreno judicial" que debe investigarse en el ámbito penal.