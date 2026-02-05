CASO LEIRE DÍEZ
Leire Díez denuncia ante el juez que un guardia civil realizó una "investigación extrajudicial" al "comando Ferraz" de Santos Cerdán
La exmilitante del PSOE sostiene que dichas pesquisas "habrían llevado incluso a ofrecer dinero a personas cercanas a su entorno a cambio de cualquier información sobre las andanzas" del ex secretario de Organización del PSOE
La exmilitante del PSOE Leire Díez ha presentado un escrito al juez de Madrid que la mantiene imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, Arturo Zamarriego, en el que denuncia que "al menos desde 2024" un supuesto guardia civil lleva desarrollando sobre ella y sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán una investigación "sin ningún tipo de autorización judicial y con vulneración de sus derechos más elementales", según especifica el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.
"Dicha investigación extrajudicial habría llevado incluso a ofrecer dinero a personas cercanas a su entorno a cambio de cualquier información sobre las andanzas de quienes denominaban 'el Comando Ferraz', llegando a acceder ilícitamente a la información y documentación existente en sus dispositivos, agenda de reuniones, e información obrante en los mismos, y llevando a cabo un seguimiento de sus actividades, con el fin de luego manipular la información obtenida y utilizarla para, atribuyendo a Leire Díez unas relaciones orgánicas y/o contractuales con un partido político de las que carecía [PSOE], y sin ningún respaldo documental, llevar a cabo una campaña mediática contra dicho partido y hacerla cesar en sus investigaciones", completa el recurso, presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
Junto al escrito, Leire Díez aporta "audios y documentación", que la periodista fallecida Patricia López habría puesto a su disposición "en el momento de su fallecimiento, el cual tuvo lugar en fecha 21 de diciembre de 2025". Y en los mensajes aportados una persona, que identifica como "miembro de la Unidad de Información de la Guardia Civil y que fue condecorado en su día con una medalla por parte de dicho cuerpo" trataba de "sonsacar a Patricia López, confidente de éste desde hacía 11 años, para que ésta le facilitara, a cambio de un precio, cualquier cosa que tuviera de 'las andanzas de ese par' (refiriéndose a Leire Díez Castro y Santos Cerdán).…financiación PSOE, fiscales. Me refiero a eso. Grabaciones de Leire y Cerdán” , refiriéndose a éstos como el “Comando Ferraz”.
