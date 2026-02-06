La acusación de acoso sexual al alcalde de Móstoles sacude al PP de Ayuso

La información sobre un supuesto caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y la acusación de que los hechos habían sido conocidos por el partido han sacudido al PP madrileño, afanado desde primera hora del jueves en trasladar que no fue de acoso sexual de lo que el partido fue inicialmente informado y que, en cualquier caso, el Comité de Derechos y Garantías de la formación a nivel nacional actuó y archivó la denuncia por encontrarla "carente de sustento alguno", en palabras de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.

La convulsión comenzó el miércoles a última hora de la noche, cuando el diario El País publicó una pieza en la que se aseguraba que el partido "presionó" a una concejal de la localidad para "tapar", se aseguraba, una acusación de acoso contra Bautista. En la noticia, apoyada en la denuncia interna presentada al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, se relataba que la edil, que dejó de serlo a petición propia en octubre de 2024, escribió al gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar la situación, que se derivó al PP de Madrid. El secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de organización, Ana Millán, se reunieron con ella en más de una ocasión. En esas reuniones, según consta en la denuncia, se la disuade de continuar con el procedimiento. Millán llega a decir: "Ese amparo que pides pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", y Serrano: "¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución".

"No vamos a valorar conversaciones troceadas, entrecomilladas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas", afirmaba el jueves a primera hora de la mañana Serrano en los pasillos de la Asamblea de Madrid. "Lo que sí les puedo asegurar, como secretario general del Partido Popular de Madrid, es que en esa reunión, que efectivamente sí existió, se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado".

Es el argumento al que se acogen en el entorno de Ayuso para tratar de minimizar los daños, hacerlo pasar por una "disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal", en palabras de Serrano. Según el relato de El País, Bautista le hizo a la edil insinuaciones sexuales que ella rechazó. Tras ello, se afirma, la situación derivó en acoso laboral y en la "invisibilización" de su trabajo como concejal. Desde el PP madrileño se insiste en que en ese encuentro con la edil respondió "no" a la pregunta directamente formulada por Serrano, de si era un caso de acoso sexual.

También se subraya que de las nueve comunicaciones que la edil mantuvo con el gabinete de la presidenta, solo en una, la penúltima, remitida por su abogado siete meses después del primer correo, se habla de "acoso sexual y/o profesional". El contenido de esos nueve correos electrónicos al gabinete de Ayuso ha sido revelado. El propio Serrano ha difundido en redes el artículo de El Debate en el que se han desvelado. En el último de ellos, la ya entonces exedil reprocha que después de tres reuniones en Génova y seis escritos pidiendo amparo "no solamente no se ha activado ningún protocolo, sino que además se afirma que no hay datos suficientes".

"Acoso de manual"

Además, incluye "literalmente" algunas de las frases que le dijeron Millán y Serrano en la primera de esas reuniones, de más de dos horas, el 11 de marzo de 2024. Según la exconcejal en ese mail al gabinete de Ayuso, la vicesecretaria de Organización le dijo en la reunión de marzo cosas como "Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir"; "Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada", o "Ese amparo que pides pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual".

"Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?", le pregunta, por su parte Serrano, de acuerdo con lo que asegura ella en el correo electrónico. "Aquí estamos hablando que por un tirarte los tejos la actitud de Manuel es esta, ¿o hay algo más?". "No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti", añade, según recoge el correo, el secretario general del PP madrileño, quien ayer no entró a desmentirlo, pero sí deslizó que no sabe si se le pidió una reunión "para poder grabarme y a partir de ahí construir algún tipo de relato".

La otra defensa que ha activado la formación conservadora pasa por vincular el momento de la publicación de la información con el día en que Francisco Salazar comparecía en el Senado. Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE en el Comité Federal extraordinario del partido del pasado 5 de julio, pero dimitió de todos sus cargos en el PSOE y en el gabinete de Pedro Sánchez ese mismo día, cuando se publicaron diversas denuncias de acoso sexual contra él. Con posterioridad, la entonces portavoz del Gobierno y hoy candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se reunió con él.

"Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón", aseguraba en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso. "Están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular". "Es una bonita coincidencia", ironizaba también Alberto Núñez Feijóo, quien ha respaldado a Ayuso y al partido en Madrid ante las informaciones publicadas. "El Partido Popular de Madrid lo investigó", ha dicho, y consideró "que no había indicios suficientes y racionales" para actuar. "Automáticamente, de acuerdo a los Estatutos de nuestro partido, se trasladó al Comité de Derechos y Garantías, se llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación como una investigación veraz".

El alcalde de Móstoles, por su parte, apuntaba en una tercera dirección. Además de apelar a la presunción de inocencia y sumarse al argumento de Serrano de que cuando se le preguntó a la edil si era acoso sexual contestó que no, ha señalado el origen de las desavenencias en las aspiraciones políticas que ella albergaba. Según Bautista, la concejal había mostrado su deseo de ser vicealcaldesa o primera teniente de alcalde. Se le ofreció, en cambio, situarse al frente de la concejalía de Nuevas Tecnologías. Hubo desacuerdos, dice, sobre la exigencia de que dejara su trabajo para dedicarse al cargo a tiempo completo. "Tras no alcanzarse esos acuerdos, comenzaron una serie de desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que se está utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad", remataba.

De momento rechaza dimitir y el PP le respalda. Pero tanto Vox como PSOE y Más Madrid han exigido su renuncia y han forzado la celebración de un pleno del Ayuntamiento extraordinario para que dé explicaciones. La corporación municipal la componen en estos momentos 12 concejales del PP, siete del PSOE, tres de Más Madrid, dos de Vox, una de Podemos y uno no adscrito, hasta hace unas semanas integrado en Vox.

Noticias relacionadas

El asunto, entretanto, ha cogido vuelo nacional, y varios ministros se pronunciaron ayer de Isabel Rodríguez a Margarita Robles. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, exigía al PP que "tome cartas en el asunto". Mónica García, dirigente de Más Madrid además de ministra de Sanidad, ha hablado de "un clásico del PP: negar la violencia machista, cerrar filas con el agresor y apartar a quien denuncia" y reclamaba asunción de responsabilidades políticas. Mientras que Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, exigía el cese de Bautista y reprochaba la “falta de vergüenza” de “Ayuso y sus lacayos”.