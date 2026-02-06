Basset, jefe del operativo de bomberos el 29-O: "Cuando Mazón llegó al Cecopi actuó como presidente de la Generalitat"

José Miguel Basset, el mando operativo de la emergencia de la dana en la que fallecieron 230 personas, bombero e inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos ya jubilado, declaró ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que "cuando Mazón llegó al Cecopi actuó como presidente de la Generalitat". El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado la transcripción de sus dos comparecencias en la causa de la dana para responder a las preguntas de la magistrada, el fiscal de la dana y la cuarentena de abogados de las acusaciones populares y particulares y de las dos defensas.

Por el papel del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), al que llegó a las 20.28 horas del 29-O le preguntaron varios abogados de las acusaciones. "¿El señor Mazón realizó gestiones de liderazgo de la emergencia o se mantuvo en un segundo plano?", interrogó a Basset Vicent Simó, abogado de la Asociación de víctimas mortales de la dana. "Bajo mi criterio técnico, cuando en una emergencia los mandos se incorporan, el de mayor rango si asume la dirección se notifica, es decir: 'Señores, desde el puesto de mando, a partir de este momento, Fulano es el que la lleva'. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún momento en el Cecopi nadie dijo que el señor Mazón era el responsable de emergencias desde ese momento. No se dijo".

Aunque Vicent Simó le insistió. "Bueno, aunque no se rellenara el formulario de cambio de gestión... Quiero decir, ¿tomaba la palabra? ¿coordinaba el debate? ¿pedía instrucciones?". Según José Miguel Basset, "tomaba la palabra, no va a llegar allí y se va a quedar mudo. El señor Mazón cuando llegó al Cecopi, se incorporó a la sala donde estábamos reunidos incluso telemáticamente creo recordar. Y se le hizo un informe, parecido al de las 17 horas cuando empezó el Cecopi inicial, donde se le hizo un pase de información de lo que estaba ocurriendo en ese momento, eso se hizo". Aunque acto seguido el exinspector de bomberos matizó que "oficialmente él [Mazón] no dijo 'yo la llevo', que legalmente siguiendo el plan era la directora del plan [la consellera, Salomé Pradas] la que seguía al mando de la emergencia. Y el señor Mazón empezó a hacer dentro de sus funciones políticas lo que entendiese que tenía que hacer".

Otro letrado de una acusación particular, Mario Campos, también se interesó por si Mazón "¿tomó la dirección de la reunión repartiendo el turno de palabra? ¿cogió el mando de la reunión con la misma dinámica de la consellera pero ya lo hacía él?" Para Basset, "después de haber hecho un resumen de todo lo que había acontecido hasta el momento de su presencia, mi impresión es que actuó como presidente de la Generalitat. Nadie planteó que había habido un relevo en la dirección del operativo. No se contempla un relevo en la dirección de la emergencia, en el propio plan de emergencia, pero si queremos decir que a partir de ese momento hubo un tándem entre consellera y president, podría establecerse así, pero no hubo ninguna notificación".

Sobre los dos Es Alert enviados el 29-O, a las 20.11 y las 20.57 horas que la jueza considera "tardíos y erróneos", José Miguel Basset admitió que tras un primer borrador del Es Alert propuesto por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, rechazado en el Cecopi por "demasiado agresivo", "le comente a Suárez ajustar el mensaje y a las 18.13 horas abrí mi portátil para hacer una redacción de la alerta y acompasarla a lo que decía Jorge Suárez".

Según su declaración, el mensaje que también tenía preparado a las 18.15 horas era: "Ante situación de fuertes lluvias, manténgase en domicilios y atentos a canales oficiales". Una versión que "parece que convence más, se da por válida y se lo paso a Jorge Suárez para que se lance".

Aunque la transcripción de la declaración de Basset revela otro dato sorprendente. "En el Cecopi no se plantearon las dudas jurídicas del Es Alert", confirmó el exinspector jefe del Consorcio provincial de Bomberos. La respuesta sorprendió a la magistrada. "¿En la mesa del Cecopi eso no se planteó que pudiera haber alguna objeción jurídica?", insistió la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, durante su interrogatorio. "No, porque además la respuesta era clara, estábamos en una situación de emergencia, nos ampara. Entonces lo hubiera dicho allí mismo. Pero yo no recuerdo que se plantease 'confinar no, que esto podemos entrar como con la pandemia'. No recuerdo", contestó rotundo el bombero Basset.

De esta manera, todo el debate suscitado entre la exconsellera Salomé Pradas, el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca y el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, en el que Cuenca llegó a decir "Salo, de confinar nada", retrasó sin ningún sentido el envío de los dos Es Alert, ya que la emergencia permitía transmitir órdenes de confinamientos o desalojos de la población.

Al desconocimiento sobre si confinar sí o no, se suma el detalle revelado por Basset de que el texto de los mensajes Es Alert enviados finalmente tampoco se debatieron en el Cecopi. "El mensaje que entra en los móviles a las 20.11 horas, contenía un texto que mantenía algunas de las propuestas que se hicieron, pero en general..." Aunque la jueza le cortó: "El de las 20.11 no decía 'permanezcan en sus domicilios', decía 'eviten desplazamientos'. ¿Por qué cambiaron el texto?". Una pregunta muy directa y muy concreta que Basset aseguró desconocer. "No lo sé. Cuando tú lanzas un mensaje de emergencia que es delicado, es una situación compleja, tratas de ser lo mas escueto posible y trasladar las cosas de la manera más clara posible".

Noticias relacionadas

La magistrada de la dana insistió. "Por qué no se envió ese [mensaje]? ¿Por qué se cambia el texto y se pone eviten desplazamientos?". Unos cambios que ni los técnicos, pero tampoco la entonces consellera Salomé Pradas asumen. La respuesta de Basset fue taxativa y preocupante, porque revela que ya se conocían los problemas en las carreteras, donde fallecieron muchas víctimas, antes del envío del primer Es Alert. "No lo sé. Me acaba de venir que antes de que ese mensaje saliese para que le dieran el formato definitivo, sabíamos que había gente atrapada en sus vehículos en las carreteras, que lo sabíamos desde que ya se monta el PMA (puesto de mando avanzado) en Utiel y nos dicen desde allí que no pueden acceder, entonces había problemas para acceder porque había gente parada en las carreteras, entonces les dije 'habría que dar recomendaciones para la gente que está en sus vehículos, diciéndole lo que hay que hacer". Y no recuerdo quién, dijo, 'los municipios es lo importante'. Y ahí se quedó solo.