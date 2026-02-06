ELECCIONES ARAGÓN
El PP suma al agitador Vito Quiles a su cierre de campaña en Zaragoza antes de las elecciones del 8F
Participará en la fiesta posterior al último mitin de los populares antes de la cita con las urnas el 8 de febrero
Iván Ruiz Jiménez
El agitador y activista ultra Vito Quiles será uno de los protagonistas del cierre de campaña del PP en Zaragoza este viernes en la sala Multiusos del Auditorio, dos días antes de la celebración de las elecciones de Aragón este próximo domingo 8 de febrero. El anuncio lo hizo la cuenta de Nuevas Generaciones de los populares aragoneses a través de un story -una publicación cuya visualización desaparece a las 24 horas- en Instagram compartido sobre la medianoche promocionando la fiesta posterior al mitin, en el que estarán presentes figuras de primera línea del partido como su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
En este cartel figuran el propio Quiles junto a Lucía Baruquer (número 7 del PP en Huesca), Mercedes Muñoz (número 16 de la lista por Zaragoza y concejal por Calatayud), Silvia Casas (número 1 por Teruel) y José Mateo Moraz, presidente de Nuevas Generaciones del PP y número 21 por Zaragoza).
La presencia del agitador se suma a la polémica por el grupo escogido por el PP para amenizar el último acto de campaña, Los Meconios, un dúo que se hizo conocido tras actuar en una fiesta de Vox en 2022 en el que cantaron "vamos a volver al 36", y cuya letra incluía estrofas como"¿qué podría salir mal? La izquierda ya va a gobernar, la dictadura va a empezar".
Hace apenas dos días, Quiles protagonizó en Zaragoza un encontronazo con el exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, que acudió a un acto de campaña de su partido en la Estación del Norte, al que asaltó en el aparcamiento de la calle Perdiguera para preguntarle sobre unas declaraciones de la exministra de Igualdad, Irene Montero, sobre "las personas de derechas" y los inmigrantes.
La estrategia de Quiles pasa por abordar en unos casos -"acosar" en otros- a conocidos políticos o personas mediáticas relacionadas con la izquierda en lugares públicos para lanzarle preguntas provocativas sobre cuestiones políticas o personales mientras la escena es grabada y posteriormente compartida y viralizada en redes sociales.
Quiles, además, es un habitual de las comparecencias de representantes de partidos de izquierda en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, donde su actitud ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los periodistas de varios medios -e incluso por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP)- y el Congreso le ha abierto expediente tras protagonizar varios incidentes.
Según informaciones de El País, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, pagó 13.140 euros a Quiles durante su periplo por las universidades públicas de España hace unos meses. También el diario El Salto publicó que el PP, a través de contratos a dedo otorgados por diferentes gobiernos autonómicos, otorgó 680.000 euros a EDA TV, canal creado por Javier Negre que catapultó a Vito Quiles a la esfera mediática.
