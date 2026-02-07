Lectura relajada, vermú con amigos o una pachanga de fútbol: la jornada de reflexión de los candidatos de las elecciones de Aragón

La intensa campaña electoral para las elecciones de Aragón de este domingo terminó ayer a medianoche. Quince días después, con decenas de mitines y reuniones a sus espaldas, candidatos y ciudadanos bajan las pulsaciones en una jornada de reflexión para decidir el voto y, sobre todo, reencontrarse durante unas horas con seres queridos o con uno mismo. Desde la lectura de un nuevo libro, hasta la relajación en el pueblo, pasando por una pachanga de fútbol o un vermú con amigos, los ocho candidatos con opciones de lograr representación en las Cortes de Aragón están pasando un sábado cualquiera, sin pedir el voto, pero con los nervios por dentro por el resultado del 8F.

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha combinado familia, amigos y trabajo en la jornada de reflexión. El líder popular ha acudido a visitar a la Virgen del Pilar antes de juntarse con otros miembros de la candidatura conservadora y parte de su núcleo duro en el partido para disfrutar de un vermú por el centro de Zaragoza.

Jorge Azcón, este sábado, junto a su equipo del PP, en un céntrico bar de Zaragoza para compartir un vermú. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En un tono más relajado tras las intensas semanas de campaña y precampaña, el líder de los populares aragoneses se ha acercado al Pilar "a pedirle ayuda a la Virgen" en una jornada que va a dedicar a estar con la familia y "a sufrir" esta tarde con el partido del Real Zaragoza frente a la SD Eibar en la lucha agónica de los blanquillos por seguir creyendo en la salvación.

Frente al grupo grande de Azcón, la soledad y el relajo de Pilar Alegría. La candidata del PSOE ha sido la más madrugadora y ha comenzado su mañana en la librería Cálamo, en la plaza de San Francisco, en busca de una lectura con la que desconectar después de dos duras semanas de campaña electoral en la que ha recorrido todos los rincones de Aragón.

Pilar Alegría, este sábado en la librería Cálamo al inicio de la jornada de reflexión. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Alegría ha comprado Coloquio de invierno, la última novela de Luis Landero, antes de desayunar con su hijo. "Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma. Quiero aprovechar esta jornada de reflexión para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura", ha resumido en sus redes sociales Alegría.

Desconexión en el pueblo, fútbol con amigos y unión con la naturaleza

Alejandro Nolasco es el cabeza de lista de Vox a las elecciones de Aragón. El líder de la ultraderecha en la comunidad ha regresado este sábado a Villastar, pueblo por familia paterna, para alejarse del ruido en el que ha vivido durante la campaña electoral. Después del multitudinario mitin en Zaragoza junto a Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, Nolasco ha regresado a un lugar que suele visitar de manera asidua.

El candidato ultraderechista ha compartido en sus redes sociales varias fotografías de su paseo por la localidad. "Hoy es día de reponer fuerzas", comenta Nolasco en su publicación, en la que agradece el apoyo de simpatizantes y militantes de Vox durante las dos semanas de campaña electoral: "Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas". Si las encuestas y sondeos están en lo cierto, Vox tendrá un importante ascenso en las Cortes de Aragón y volverá a ser una pieza clave para la creación del nuevo Gobierno autonómico.

Muy distinto a los demás, pero habitual en su vida diaria, ha sido el sábado de Jorge Pueyo. El joven candidato de Chunta Aragonesista ha acudido a una cancha de fútbol de Torrero para jugar una pachanga con amigos, una actividad que intenta hacer cada semana, como ha comentado en varias entrevistas a lo largo de esta campaña electoral.

Pueyo, el tercero por la derecha, junto a sus amigos al acabar el partido de fútbol. / RUBÉN RUIZ

Con su camiseta del Real Zaragoza, Pueyo ha pasado la mañana rodeado de amigos. El fútbol, una de las pasiones del aragonesista aspirante a la Presidencia de Aragón, también tendrá un papel importante en la tarde. El candidato de CHA, que parece que mejorará los resultados que actualmente tiene en las Cortes, acudirá a ver el partido que enfrentará al Real Zaragoza y al Eibar en el Ibercaja Estadio.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, se ha acercado junto a su familia a la laguna de Gallocanta para disfrutar de la naturaleza. El líder de la coalición Existe ha ido desde Cutanda, localidad en la que reside, para ver las pocas grullas que aún quedan en la laguna.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe, este sábado en la laguna de Gallocanta. / TERUEL EXISTE

"La fiesta de las grullas fue la semana pasada pero como era campaña electoral y no pude venir, he querido aprovechar hoy para alejarme de todo con la familia", ha resumido Guitarte.

Paseos, vermús y esquí entre los partidos minoritarios

La candidata de Izquierda Unida-Sumar para las elecciones de Aragón, Marta Abengochea, ha aprovechado esta mañana para pasear junto a su madre y una de sus hijas por la ribera del Canal Imperial, una actividad que suele hacer habitualmente. Comerá en Torres de Bellerén con amigos y otros compañeros de Izquierda Unida, antes de pasar una tarde relajada para terminar de desconectar de la intensa campaña electoral.

Marta Abengochea, en el centro, durante un paseo por el Canal Imperial junto a su madre y una de sus hijas. / IU ARAGÓN

"Hemos tomado un café en familia con mi madre y con la chica", ha resumido Abengochea, que se ha mostrado con ganas de "familia, descanso y relax" antes del 8F. Las principales encuestas aseguran que Izquierda Unida mantendrá su escaño en las Cortes de Aragón y no descartan un segundo sillón. La izquierda a la izquierda del PSOE se concentraría en Chunta, pero también en IU frente a la debacle de Podemos.

Pese a esas pocas opciones de retener el escaño, la candidata podemista, María Goicoechea, sigue confiando en mantener a la fuerza morada dentro de La Aljafería. Una intentona que ha demostrado en una intensa campaña electoral, con presencia de los principales rostros nacionales del partido, como Irene Montero, Ione Belarra o la participación final de Pablo Iglesias.

María Goicoeceha, a la derecha, en un vermú con sus amigos en un bar de Villanueva de Gállego. / PODEMOS ARAGÓN

Goicoechea ha aprovechado este sábado para desconectar en Villanueva de Gállego, su pueblo. La candidata ha disfrutado del mediodía compartiendo un vermú con sus amigos.

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, cerró en Teruel una campaña centrada en que sea esa provincia la llave para mantener el único diputado que tienen en las Cortes. Los aragonesistas, que siempre han estado en el Parlamento autonómico, aspiran a continuar en La Aljafería. Izquierdo, amante del esquí y de su familia, ha combinado este sábado esas dos pasiones. El candidato aragonesista se ha dirigido a las pistas de Valdelinares con sus hijos a disfrutar de la nieve y esquiar durante la jornada de reflexión.

"Disfrutando de un día de nieve y de descanso, se está genial", comenta Izquierdo en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Un día "para descansar y divertirse y liberar la mente después de días con tanta caña y de estar con tanta gente", resume el candidato del PAR.