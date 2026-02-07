Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta

Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se mantendrán con menor intensidad pero constantes en nivel naranja en todas las provincias andaluzas, donde el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado ya el desalojo de unas 11.000 personas.

Por vientos, la comunidad andaluza está también en nivel naranja y se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.

Asimismo, el viento estará muy presente y seguirá soplando fuerte en el litoral gaditano, la costa onubense, el poniente y levante de Almería, Grazalema, Aracena, la campiña cordobesa y las sierras norte y sur de Sevilla.

Sin abandonar Andalucía, el paso de la borrasca Marta por la península incluye temporal marítimo con peligro importante en Almería, litoral de Huelva, las costas de Cádiz y el Estrecho.

Según la web de la Aemet, en la costas de Málaga y Granada se extiende un aviso amarillo (peligro bajo) por inclemencias costeras a partir de las 11 de la mañana.

Otra comunidad con aviso naranja por lluvias es Extremadura donde, tras el debilitamiento de Leonardo, la borrasca Marta dejará más agua, sobre todo en el norte y sur de la comunidad, en zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento.

En el norte de Cáceres la alerta por precipitaciones se concentran en la parte más oriental y se esperan cerca de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Badajoz, muy castigada estos días por las lluvias, se reduce el nivel de alerta a amarillo por precipitaciones aunque se advierte peligro por vientos en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y el sur de Badajoz.

También por lluvias y en alerta naranja se encuentra el sur de la provincia de Ávila, donde hay aviso por acumulación de nieve de hasta 20 centímetros en su sistema central durante todo el día a partir de 1.200 metros.

La nieve, con aviso naranja, llegará al norte de la comunidad, sobre todo en la cordillera cantábrica de León y en Sanabria y Zamora, a partir de las 13 horas del sábado.

Se esperan precipitaciones en forma de nieve aunque con una intensidad menor en Segovia, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria.

En la vecina comunidad de Madrid, hay aviso amarillo por acumulación de nieve a partir de los 1.100 metros en la sierra, aunque podría llegar a cotas de 800 metros, pudiendo afectar al área metropolitana y el corredor de Henares.

El mapa de nevadas de este sábado incluye también el Pirineo oscense, la serranía de Cuenca, Alcarria y Serranía de Guadalajara y Parameros de Molina, en la comunidad castellano-manchega.

Esta comunidad está en alerta amarilla por vientos en el valle del Tajo, Montes de Toledo, y la Mancha de Albacete y Ciudad Real.

Las montañas de Ourense y Lugo también tienen aviso amarillo por nevadas aunque el principal riesgo de Galicia se encuentra otra vez en sus costas, que están en alerta por temporal marítimo, especialmente y durante todo el día en las costas de Pontevedra.

Por avisos costeros, en nivel naranja, se encuentran los litorales de Murcía y Alicante, con olas de hasta cuatro metros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

En un nivel más bajo pero también con inclemencias marítimas están las islas Baleares, con excepción del norte de Mallorca.