Ricardo Barceló, director de 'El Periódico de Aragón': "Vox atraviesa líneas rojas que el PP no puede sobrepasar"

En un fin de semana en el que las elecciones aragonesas protagonizan la actualidad, Un café en las alturas sienta al director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, para hacer balance de la campaña electoral que ha enfrentado como principales candidatos al popular Jorge Azcón y a la socialista Pilar Alegría.

Preguntado por las encuestas, que apuntan a que ganará el Partido Popular, Barceló señala que los 28-30 escaños que conseguirían los populares les “obligaría a pactar con Vox si no se quiere romper ese bloque de partidos -ese bloque de trincheras entre izquierda y derechas- que, por salud democrática y por reducir la crispación que existe en la ciudadanía, sería conveniente empezar a extinguir”. Se muestra partidario de “buscar acuerdos que sean más estables y que no dependan tanto de los extremos”.

El periodista apela a la capacidad de alcanzar acuerdos que ha caracterizado siempre a la región: “Aragón se juega mucho. Se juega tener unos próximos cuatro años que estén marcados por la ultraderecha o tener unos cuatro años un poco más tranquilos, sin estridencias”. Ricardo Barceló se expresa con claridad: “Cuando Vox salió del Gobierno de Aragón, el PP se quitó un peso de encima. Es un socio incómodo y estridente, atraviesa líneas rojas que el PP no puede sobrepasar en ningún momento si quiere postularse como un partido de centro derecha”.

En relación al previsible mal resultado que podría cosechar el Partido Socialista, Barceló califica de “solvente” la campaña electoral de Pilar Alegría, aunque admite que “el efecto nacional le está pasando factura”. “La inercia de los casos de corrupción y de machismo dentro del PSOE no está ayudándola en nada como candidata”, apostilla. Recuerda también que, frente a los indicadores económicos e inversiones internacionales que exhibe habitualmente Jorge Azcón, la socialista “ha centrado su campaña en la defensa de los servicios públicos, en la sanidad y la educación, como piedra angular”.

El director de El Periódico de Aragón analiza en Un café en las alturas algunos de los grandes retos que en clave política afronta Aragón. La despoblación, el envejecimiento y la escasez de mano de obra son desafíos importantes para la región y razones por las que cuestiona la política de inmigración de Vox: “Aragón es una comunidad que necesita población, que necesita gente en su territorio; por escasez de mano de obra, pero también por despoblación”. “Hay números rurales que necesitan tener esas familias y esos niños que mantengan vivas las escuelas rurales, y las empresas están desesperadas intentando buscar mano de obra cualificada y no cualificada”, concluye.

Barceló se detiene también en el nuevo modelo de financiación autonómica, que tanto distancia a Jorge Azcón, beligerante con la propuesta del Gobierno, y Pilar Alegría, que la defiende como beneficiosa para Aragón. Asegura que “los aragoneses quieren certezas sobre los que les corresponde” y ven que “existen agravios comparativos respecto a territorios como Cataluña, con los que tradicionalmente hemos tenido desencuentros”.

“En este sentido, es verdad que Azcón tiene ahí una baza electoral que resulta mucho más difícil de defender por Alegría que, de alguna forma, sigue los postulados de Pedro Sánchez”, agrega.

En relación a la lectura en clave nacional de los comicios, el director de El Periódico de Aragón señala que Sánchez y Feijóo “se juegan bastante”. Recuerda que de las elecciones de Extremadura “ha salido una foto fija en la que el PP depende de Vox y esto puede marcar una inercia en el PP” de cara a su estrategia de futuro en citas electorales posteriores como las de Castilla y León o Andalucía. “Estos Ejecutivos (regionales) entre PP y Vox pueden marcar cuál es la hoja de ruta que establece Feijóo y la estrategia de ataque de Pedro Sánchez de cara a las generales”, concluye.