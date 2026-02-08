Resultados en tiempo real
¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Aragón 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios
Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio que repartirá los 67 diputados de las Cortes aragonesas
Jose Rico
Aragón ha celebrado por primera vez sus elecciones autonómicasen solitario. Ha sido la segunda meta volante del maratón electoral que tuvo en Extremadura el primer dictamen, con una victoria insuficiente del PP que le dejó en manos de un Vox crecido, y un batacazo histórico del PSOE. ¿Se repetirá la fotografía en Aragón? Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio que repartirá los 67 diputados de las Cortes aragonesas. La mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños.
En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Sarabia: 'Me extraña que Álvaro Núñez pueda volver a competir en febrero por lo que nos transmitía
- La provincia de Alicante registra casi medio centenar de incidencias de tráfico en una tarde marcada por accidentes y obstáculos en las principales vías
- Buenas noticias para los autónomos: Pedro Sánchez anuncia por sorpresa una nueva ayuda de 7.500 euros
- Las autocaravanas y campers se posicionan como una alternativa de vivienda convencional
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Condenado un abogado de Alicante por pedir prestado un coche a un cliente y venderlo
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico