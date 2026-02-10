Vox pide tiempo al PP en Extremadura y advierte: "Los ataques dificultan el acuerdo"

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha recalcado este martes que su partido sigue "con la mano tendida" para alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, pero ha insistido en la necesidad de dar "un giro radical" a las políticas de María Guardiola y contar con garantías suficientes de que no van a ser "traicionados".

Así, la formación ha pedido al PP "cierto tiempo" para estudiar su última propuesta, pero también advierte que "los ataques no favorecen, sino que dificultan". "Descalificaciones e insultos no solo no acercan a PP y Vox, sino que cada día que pasa y que esos insultos y descalificaciones se acrecientan, pues se alejan ambas partes de un posible punto de encuentro", ha señalado Sánchez-Ocaña.

El diputado se ha pronunciado así después de que Guardiola haya dado un paso al frente y aún sin los apoyos garantizados, se haya postulado para la investidura: "El PP no va a travestirse de Vox", ha dicho la presidenta de la Junta en funciones tras culpar nuevamente del bloqueo a las exigencias de la formación, que a su juicio no respetan la proporcionalidad que dictaron las urnas.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en la reunión de este pasado viernes con los diputados de Vox Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Nueva reunión

Pero "esto no va de matemáticas, sino de políticas", ha respondido Sánchez-Ocaña. El portavoz adjunto ha asegurado que "por supuesto" Vox volverá a reunirse con el PP para abordar la formación de gobierno, pero siempre que se haga "una proposición seria" y para debatir "a ciencia cierta" el cambio que la formación proclama.

"El tema de las consejerías o sillones es indiferente siempre y cuando no se produzca ese cambio político que nosotros, repito, llevamos insistiendo en él durante varios meses", ha asegurado. Vox acudirá si se le llama, y ha insistido en que debe ser María Guardiola quien nuevamente se ponga en contacto con el presidente y portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández.

El correo 'spam'

Sobre el correo electrónico remitido por Guardiola a Vox en el que solicitaba una nueva reunión, Sánchez-Ocaña ha informado de que la petición venía acompañada de una documentación "exhaustiva" y que su partido se debe tomar un tiempo para analizarla. "No podemos responder a tal magnitud de dicho trabajo de forma inmediata, con lo cual os pedimos, le pedimos a todos, cierto tiempo para analizar con detenimiento esa documentación", ha señalado.

Sánchez-Ocaña ha retierado que a día de hoy "no existe ningún acuerdo con el PP" en Extremadura y ha insistido en que "la pelota y la presión está en los despachos del PP y de María Guardiola, que es para quienes el tiempo corre en contra".

El diputado de Vox también ha criticado la "falta de transparencia" de Guardiola tras asegurar este martes que había hablado con el PSOEpara solicitar su abstención: "Lo hemos dicho muy claro y lo volvemos a reiterar, que es o el PSOE o nosotros. Y nosotros no solo estamos aquí 11, sino que representamos la voluntad de más de 90.000 extremeños que han puesto su confianza en ese cambio que Extremadura quiere y necesita", ha concluido Sánchez-Ocaña.