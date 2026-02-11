Tribunal Constitucional
La Abogacía del Estado argumenta la vulneración por el Supremo de hasta once derechos para apoyar la amnistía para Puigdemont
Presenta sus alegaciones tras la admisión a trámite del recurso el pasado mes de octubre
La Abogacía del Estado ha presentado sus alegaciones al recurso de amparo instado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía. El escrito argumenta la vulneración de hasta once derechos fundamentales y principios que habrían sido vulnerados por el alto tribunal para no aplicarle la ley aprobada por el Gobierno, según fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.
La presentación de estas alegaciones, junto con las de la Fiscalía, venía obligada tras la admisión a trámite el pasado mes de octubre del recurso presentado por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig.
La Abogacía del Estado se centra en la vulneración a la tutela judicial efectiva por la interpretación de la ley de amnistía realizada por el Tribunal Supremo, pero se reconocen igualmente las vulneraciones denunciadas por la defensa del ex president de varios principios jurídicos y derechos fundamentales, como son los de la libertad personal, la participación política en condiciones de igualdad y la igualdad ante la ley.
También se valoran positivamente otros argumentos del recurso de amparo como son los que denuncian vulneraciones a principios de legalidad penal, seguridad jurídica, eficacia normativa o interpretación de la ley conforme a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, además del sometimiento del poder judicial a la Constitución, según las mismas fuentes.
