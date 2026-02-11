Feijóo vaticina que el Gobierno acabará sentado en el banquillo por el accidente de Adamuz

Alberto Núñez Feijóo comenzó sin contemplaciones su discurso en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Tras una referencia inicial a las 47 víctimas y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presente en la tribuna de invitados, el líder de la oposición culpó a Pedro Sánchez de "negligencia", y vaticinó que "su Gobierno se sentará, también por esto, en los tribunales". En sus cinco primeros minutos de discurso, el presidente del Partido Popular (PP) acusó al jefe del Ejecutivo de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un accidente que, según dijo, era "evitable" y no "una catástrofe imprevisible".

Fue su discurso más duro y directo contra el jefe del Ejecutivo desde que hace cuatro años desembarcó en Génova y aseguró que no había llegado para "insultar" a Sánchez, sino para "ganarle". A continuación intervino Santiago Abascal, y más allá de la retórica -"el accidente de Adamuz fue un crimen", proclamó el líder de Vox- solo pudo igualar el calado de la acusación realizada antes por el líder de los populares.

Feijóo volvió a referirse, aunque esta vez cara a cara, a Sánchez como "galgo de Paiporta", una expresión popularizada desde la dana de Valencia por la extrema derecha y sus órbitas. "Fueron ustedes quienes dijeron que en Córdoba se había hecho una renovación completa, y después un proceso profundo y planificado de transformación", señaló, antes de añadir: "Lo que es profundo y planificado es su tomadura de pelo a la gente", sentenció, fuertemente ovacionado por una bancada, la popular, que no paró de vitorearle como en las grandes ocasiones.

El presidente del PP, en un tono muy duro, se refirió así a las explicaciones del Gobierno sobre la tragedia: "Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que no se lo explican... que cualquier cosa menos el mantenimiento. Que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático... solo le queda en decir que fue el Partido Popular".

Feijóo aseguró que la obligación del Gobierno era "velar por la ejecución correcta de las obras, y no lo hicieron", y abundó en esa crítica recordando episodios pasados: "Ni hacer trenes que no caben por los túneles, como en Cantabria, ni acabar con un ministro en la cárcel, ni tener a Koldo contratado en una adjudicataria de Adif que ejecutó esta obra. Esas no son sus funciones", concluyó. También señaló que "su trabajo, en segundo lugar, era limitar las incidencias, pero, mire, fueron constantes, medio millar de incidencias en la semana de la catástrofe".

En su impugnación general a la gestión gubernamental, Feijóo no olvidó mencionar en varias ocasiones al ministro de Transportes, Óscar Puente, que le escuchaba desde su escaño azul, y le acusó de nuevo de estar más ocupado de las redes sociales que de las ferroviarias. Dirigiéndose directamente a Sánchez, le espetó: "¿Le ha contado ya el señor Puente que no se celebró ni una sola sesión del comité general de seguridad de Adif? Ni una en el año 2025, pese a que es preceptivo. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte, su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto, donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted", una afirmación que volvió a encender a su bancada.

Pero los reproches del líder de la oposición, que no olvidó aludir a los dos últimas elecciones autonómicas, las de Extremadura y Aragón, como prueba a su juicio de la desafección ciudadana ante el Gobierno, no se quedaron en la bancada azul. Con la misma vehemencia arremetió contra los socios gubernamentales, haciendo especial hincapié en el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y en la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. "¿Qué estarían diciendo si esto hubiese ocurrido con un presidente del Partido Popular?", les planteó a todos ellos, desde Sumar a Compromís, pasando por ERC.

"No pido que convoquen manifestaciones contra el PSOE, no son ustedes tan valientes. Pero, hombre, ¿también en Adamuz tengo yo más competencias que el señor Sánchez", le reprochó a Compromís; "señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso: en esta vida hay que tener un poco de dignidad", le dijo a la número tres del Gobierno; "sé que les molesta que se lo recuerde, pero de las víctimas que ustedes tienen que hablar primero es de las que mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador", le espetó a Bildu, aludiendo al pasado de esa formación como brazo político de ETA.

Feijóo, en línea con lo que fue el discurso de Sánchez, se centró únicamente en la tragedia ferroviaria en su primera intervención, mientras que Abascal sí que le dio a su intervención un carácter más general. "España necesita un presidente del Gobierno que pueda pasear por las calles. España no necesita un presidente del Gobierno que esté encerrado en el búnker de La Moncloa y que esté huyendo a los foros internacionales a la primera de cambio, y sobre todo, cuando en España hay una tragedia. España necesita un presidente del Gobierno que pueda salir a la calle y hablar con la gente y escuchar los problemas de los españoles, no un presidente del Gobierno permanentemente escondido en la escena internacional y atrincherado en el búnker de La Moncloa, y que huye a la escena internacional para ocultar sus mentiras", bramó el líder de Vox.

Previamente, Feijóo le reprochó a Sánchez que hubiera estado polemizando con Elon Musk a través de su propia red social, X, el mismo día que se produjo el funeral con presencia de los Reyes en Huelva, mientras que Abascal volvió a replicar la crítica de Sánchez y la izquierda a los 'tecnooligarcas' señalando su cercanía a otros notables de la industria tecnológica como Bill Gates o, como ya es casi ritual, al financiero George Soros, del que volvió a decir que fue la primera persona recibida por Sánchez en el año 2018.

Abascal, volviendo a Adamuz, argumentó así su acusación criminal contra el presidente: "La corrupción mata, señorías. Y no hay luto ni cortesía política que nos impida decir eso fuera de aquí y dentro de aquí. Y por eso yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales, donde nosotros ya les hemos denunciado", concluyó.