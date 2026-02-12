Barbón alerta de un plan empresarial para lanzar un partido de derechas en Asturias

Adrián Barbón, secretario general de la FSA y presidente del Principado, aseguró este miércoles que existe un intento, impulsado desde ámbitos empresariales, para promover la creación de un nuevo partido de derechas en Asturias, con el objetivo de "reordenar ese espacio político ante el declive de Foro y la desaparición de proyectos como Ciudadanos". Barbón introdujo esta afirmación al ser preguntado por las insinuaciones del alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", sobre la posibilidad de una candidatura autonómica radicada en Siero dado el supuesto "maltrato" al concejo por parte del Principado.

Barbón no conectó directamente ambas cuestiones, pero las relacionó al responder a la pregunta con la afirmación sobre el "constatado" por la FSA plan de empresarios para impulsar un partido. Respecto al futuro político del alcalde de Siero, Barbón se remitió a lo dicho por la agrupación socialista local.

“Hay un grupo de empresarios asturianos que desde hace más de un año están analizando, trabajando, planteando la posibilidad de crear un nuevo partido de la derecha asturiana”, sostuvo Barbón, quien describió esa iniciativa como una operación destinada a generar una “movilización” capaz de “desajustar todo el espectro parlamentario asturiano”. Esta afirmación coincide con informaciones publicadas por LA NUEVA ESPAÑA ya en 2024.

Según el dirigente socialista, la razón de fondo sería la percepción de que “el liderazgo de la derecha en Asturias no está asentado” y, sobre todo, “no es un liderazgo que genere entusiasmo”, en alusión al Partido Popular.

Barbón afirmó que la dirección socialista es conocedora de esas conversaciones desde hace tiempo y que incluso alguno de los promotores le habría trasladado personalmente la idea. “Esto existe, esto es real”, subrayó, antes de añadir que podría identificar a los empresarios implicados, aunque descartó hacerlo: “Yo les podría identificar hasta qué empresario es, no lo voy a hacer, lógicamente, dijo a los periodistas”. Preguntado por quién podría encabezar esa hipotética formación, evitó especular: “Lo desconozco”. También afirmó que no ha conversado personalmente con el alcalde de Siero desde la sacudida que supusieron sus declaraciones apuntando a la posible creación de un nuevo partido.

El secretario general de la FSA situó este movimiento en el contexto de la crisis de los partidos a la derecha del PP en Asturias. Dijo que “todo el mundo da por hecho que Foro desaparece” y citó como síntoma la situación interna en Gijón. En ese mismo marco, destacó que "claramente el diputado forista Adrián Pumares podría estar ya militando en el Partido Popular”.

Noticias relacionadas

En todo caso, el líder socialista señaló que "si un socialista, en cualquier nivel, monta un partido, nuestros estatutos son claros al respecto”, dijo, aunque insistió en que la agrupación de Siero ha sido "contundente" al reafirmar que el alcalde, Ángel García "Cepi", volvería a ser el candidato.