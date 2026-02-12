Presupuestos
Felipe VI aplica a la familia real la subida salarial del 1,5% de los funcionarios
Felipe VI ha aplicado a su sueldo y a los de su esposa y su madre la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Según ha informado la Zarzuela este jueves, el Rey cobrará este año 290.000 euros (4.311 más que en 2025); Letizia, 160.000 euros (2.881 más) y la reina Sofía, 131.000 (2.438 más). Juan Carlos I no recibe ni un solo euro público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación que le había puesto tras su abdicación debido a las informaciones periodísticas que salieron en aquellas fechas sobre su fortuna oculta.
La cantidad global que ha recibido la jefatura del Estado para el ejercicio 2026 es de 8.431.150,00 euros, la misma desde el año 2023, puesto que los Presupuestos Generales de aquel año siguen en vigor. El Gobierno los ha ido prorrogando desde entonces por la incapacidad de aprobar unos nuevos por falta de apoyos.
