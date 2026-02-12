Noviembre Nacional: los neonazis de los escraches de Ferraz se constituyen en partido politico

Con la anuencia no expresa del Gobierno, una nueva marca ingresó el pasado día 10 en el catálogo español de formaciones de extrema derecha. Se llama Noviembre Nacional, está ligado al grupo neonazi Núcleo Nacional y ya tiene su inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.

El nuevo partido toma su nombre de la denominación oficiosa que, en redes sociales y octavillas, adoptó la facción mayoritaria de las que participaban en los escraches a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el invierno transcurrido entre 2023 y 2024, cuando enarbolaban banderas españolas con el escudo recortado.

El partido nace atravesando la poco frecuente circunstancia de que su entorno está bajo la lupa policial, en un observación no cerrada desde que aquellas algaradas derivaron, en más de una noche, en violentos enfrentamientos callejeros con los antidisturbios de la Policía Nacional y desde que, más recientemente, en la primavera de 2025, la organización hermana Núcleo Nacional atrajo la atención de la Guardia Civil por un vídeo en el que llamaban a tomar las calles.

Ficha de inscripción de Noviembre Nacional en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior / El Periódico

Núcleo Nacional, la asociación política cuyos miembros se presentan con pasamontañas y en filas de aire paramilitar en movilizaciones xenófobas y ultras, tomó el nombre y derivó su logo del originario Noviembre Nacional. El nombre proviene del mes en que se hicieron intensos los cercos a la sede federal socialista, recogiendo en su logo una alusión gráfica a la Cruz de los Caídos y la plena significación que ese mes tiene en la ultraderecha española: el 20 de noviembre (de 1975) murió Franco y el 20 de noviembre (de 1936) fue fusilado en Alicante el líder falangista José Antonio Primo de Rivera.

En el radar de la Policía

Este jueves, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la legalización de Noviembre Nacional se ha producido mediante “silencio administrativo positivo”. Según el titular de Interior, en su departamento “se ha hecho un estudio de sus escrituras, sus estatutos” y “no se ha visto un elemento que pudiera determinar negar la inscripción”.

Eso, una inscripción, es lo que ha ocurrido con una formación que existía de facto antes del trámite administrativo. En la sopa de siglas de la extrema derecha, Noviembre Nacional llega para hacer competencia a la Falange y Hacer Nación, pero también a la formación juvenil Revuelta, ligada a Vox. Son las marcas que estaban más ruidosamente activas en los escraches de Ferraz.

Marlaska ha explicado el permiso administrativo condicionándolo al comportamiento de los dirigentes. Ha recordado que “sus actuaciones están en el radar de las Fuerzas y Cuerpos [de Seguridad del Estado] y de la Fiscalía para comprobar que se aquietan al principio de legalidad”. Si no fuera así, “tenemos el instrumento legal, la Ley de Partidos, si hay que tomar cualquier medida, siempre bajo control jurisdiccional”.

Esquerra Republicana estudia tramitar en el Congreso una pregunta al Gobierno por este acto burocrático que da carta de naturaleza jurídica a una marca de lo que hasta ahora era agrupación de activistas xenófobos que, en su expansión, ha abierto recientemente sede en Barcelona.

En noviembre de 2024, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ya hizo una batería de preguntas al Ejecutivo tras la inscripción como asociación legal del grupo Núcleo Nacional pese a “su difusión de discursos de carácter nazi”. Querían saber los republicanos qué criterio sigue Interior ante organizaciones que “podrían estar implicadas en actividades de incitación al odio”.

El Ejecutivo contestó con parecidos argumentos a los esgrimidos este jueves por Marlaska: no hay impedimento en las leyes.

Veterano ultra

En la inscripción ante el Estado ha dado la cara un veterano de la extrema derecha española, Enrique Lemus Sánchez, que, en Valladolid, donde reside, se ha dedicado al negocio de las reformas de albañilería y la construcción.

Lemus responde a uno de los principales rasgos del ultra activo: la polimilitancia. Ha estado ligado a diversas facciones de ese mundo, en el que la mayoría se conoce entre sí. De hecho, la sede del nuevo partido Noviembre Nacional, en el número 10 de la calle Renedo de Valladolid, ya fue sede también de una de las plataformas de activismo radical de la formación ultra Democracia Nacional: el Centro Social El Alcázar.

Posteriormente, en 2024, Renedo 10 fue domicilio oficial a efectos de notificaciones de Núcleo Nacional para formalizar su inscripción oficial, en este caso como asociación.

Última actuación pública de Núcleo Nacional, el embrión de Noviembre Nacional: la reivindicación del apoyo de la División Azul española al ejército nazi en Rusia durante la II Guerra Mundial / El Periódico

En 2015, Lemus era delegado de Democracia Nacional en Valladolid cuando encabezó manifestaciones contra la entonces vigente Ley de Memoria Histórica, “una ley masónica”, decía, siendo la protesta más importante una organizada contra la retirada en la capital castellana de un monumento dedicado al líder fascista Onésimo Redondo.

En el Registro de Partidos, Noviembre Nacional ha declarado una web que aún no está activa.

Red internacional

“Nuestra constitución no es una constitución militante”, ha recordado Marlaska este jueves. En Alemania, donde la máxima ley federal sí es militante -sí obliga a participar de sus principios a todos los políticos- el servicio interior de inteligencia BfV, u Oficina Federal para la Protección de la Constitución, tiene editado un manual para sus agentes en el que se proyecta vigilar los contactos internacionales de neonazis alemanes en marchas, congresos… incluso pruebas deportivas.

En 2022, Democracia Nacional se integró en la red europea APF que, tras su nombre idílico de Alliance for Peace and Freedom, nació en 2015 como red neonazi, anti UE, anti agenda 2030 y anti OTAN, con participación de formaciones como la griega Amanecer Dorado o la británica BNP (British National Party). En Madrid se presentó en un acto multinacional con el elocuente eslogan “Europa una, grande y libre”.

El GPAHE (Global Project Against Hate and Extremism), entidad internacional de estudio y alerta fundada en 2020 en Montgomery (Alabama, EEUU) ante el auge de los radicalismos, clasifica a Núcleo Nacional como entidad nacional socialista y negacionista del holocausto judío, y lo conecta con extremistas europeos: el Comité du 9-Mai de Francia, la Legión Húngara, Juventud Nacionalista de Alemania, Atenas Autónoma y la Unión Nacional Búlgara.

Núcleo Nacional, el núcleo de Noviembre Nacional, mantiene una campaña de afiliación en redes sociales con un eslogan que recuerda a los de la Partido Nacional Socialista de la antigua República de Weymar: “Sangre, suelo, tradición. Al final triunfaremos”.

Su última campaña ha sido la conmemoración de la batalla de Krasny Bor de 1943, junto a Leningrado, en la que tomaron parte los españoles de la División Azul, enviada por Franco para apoyar a Hitler contra la Unión Soviética. La fecha elegida para conmemorar ha sido el 10 de febrero, el mismo día que Noviembre Nacional ingresaba en el registro oficial.