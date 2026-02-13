El juez acepta la rectificación de Mouliaá y vuelve a citar a Errejón para comunicarle la apertura de juicio por agresión sexual

El juez Adolfo Carretero, que ha instruido la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón, ha aceptado la rectificación realizada por la actriz Elisa Mouliaá, que compareció el pasado martes en el juzgado para confirmar que tenía intención de seguir adelante como acusación particular contra el exdiputado a pesar de haber presentado días antes un escrito señalando que renunciaba a hacerlo. El juez ha dictado un auto en el que "se tiene por no ratificada la renuncia" y vuelve a citar a Errejón el próximo día 17 para comunicarle su procesamiento y la apertura de juicio contra él.

Además, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que la acusación ejercida por Mouliaá solicita que se impongan al político 30.000 de fianza para asegurar la indemnización a la que podría ser condenado en concepto de responsabilidad civil.

El pasado martes, el titular de la plaza número 47 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid suspendió la comparecencia de Errejón fijada para ese día. Su defensa ya había avanzado a primera hora de la mañana que Errejón no acudiría "por razones de seguridad jurídica" ante los vaivenes en la posición jurídica de la denunciante.

Escrito no válido

La actriz había anunciado en redes renunciaba a seguir ejerciendo la acusación particular este asunto, si bien el escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero iba sin firma de abogado ni de procurador, por lo que se le dio plazo para solventarlo. Adoptó esta posición al conocer que la Fiscalía insta a la absolución del político al entender que hubo consentimiento en las relaciones entre ambos, si bien tras su última comparecencia en el juzgado Carretero entiende que Mouliaá "mantiene la acusación, toda vez que el anterior escrito no solo no ha sido subsanado, sino que tampoco ha sido ratificado" por el abogado de la denunciante.

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su móvil al juez / EUROPA PRESS REPORTAJES

Tras su última comparecencia ante el juez, y rodeada de periodistas por la expectación que levantaron sus últimos movimientos, Mouliaá afirmó que aún sufre "estrés postraumático", como consecuencia de su encuentro con Errejón y criticó a la Fiscalía por pedir su "absolución". "Es deleznable", manifestó con respecto a la solicitud de absolución del exdirigente de Sumar.

Por su parte, la defensa del político insta el archivo de la causa. "Es intolerable el uso torticero y fraudulento que está haciendo la señora Mouliaá del presente procedimiento penal y de la Administración de Justicia, con sus bandazos y decisiones erráticas e incongruentes, burlándose de mi representado y de todos los operadores jurídicos intervinientes, y generando unas evidentes dilaciones para la resolución, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid", señaló en el escrito en el que anunciaba que no iba a comparecer al anterior llamamiento del juez, que fue suspendido.

El juez ve delito

El instructor procesó al exdirigente de Sumar el pasado noviembre, después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

El juez cita el 17 de febrero a Errejón y mantiene a Elisa Mouliaá como acusación / EP

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Fue en dicha fiesta donde ocurrió la presunta agresión en una de las habitaciones. El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Sin embargo, la Fiscalía insiste en la falta de inicios contra Errejón y ha concretado esta postura en su escrito de conclusiones provisionales, cuyo relato de hechos señala que, antes de entrar en el inmueble, "cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Doña Elisa, sin que ésta manifestara oposición al mismo."