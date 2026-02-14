Temporal
El viento derriba en Girona la bola de un radar clave en el sistema de defensa aérea de España
Las fuertes rachas, que han llegado a alcanzar los 150 kilómetros por hora en la comarca del Alt Empordà, han dañado la estructura, ubicada en el municipio de Roses, aunque sin causar heridos
EFE
El fuerte viento que sopla este sábado en la comarca gerundense del Alt Empordà, con rachas que rondan los 150 kilómetros por hora, ha derribado la bola gigante que protege el radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo de Roses y Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 4 (EVA4).
Fuentes del Ayuntamiento de Roses han confirmado a EFE el derribo de esa pieza gigante que cubre el radar de vigilancia, ubicado en la montaña del Paní, fundamental en el sistema de defensa aérea de España, suceso que no ha ocasionado heridos.
El origen de esta instalación se remonta a los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, que permitieron la construcción de bases militares y la presencia de tropas estadounidenses en territorio español.
La misión principal del EVA4, según el Ministerio de Defensa, "es detectar y seguir aeronaves en vuelo dentro de su zona de cobertura, transmitiendo los datos obtenidos a los centros de defensa aérea y de control de aviación civil". "Esta función es crucial para la defensa y seguridad del espacio aéreo español, asegurando una vigilancia constante y efectiva", subraya.
La presencia de la bola en la cima del Paní ha marcado durante décadas la línea del horizonte del Empordà, ya que era visible desde diversos municipios de la zona.
