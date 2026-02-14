Sánchez alerta contra el rearme nuclear ante una Conferencia de Seguridad volcada en la defensa europea
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este sábado un "error histórico" el rearme nuclear y pidió a las potencias internacionales que impidan una nueva carrera armamentística "cuando aún sea posible". Más información
