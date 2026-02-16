Barómetro de febrero
Encuesta CIS: El PSOE aumenta su ventaja a casi 10 puntos sobre el PP, a pesar de la debacle en Aragón y la crisis ferroviaria
La caída electoral en las autonómicas o el accidente de Adamuz no pasaría factura al partido de Gobierno, según el organismo dirigido por José Félix Tezanos. Vox sigue acercándose a la barrera psicológica del 20%
La negativa dinámica electoral del PSOE en las autonómicas de Extremadura y Aragón no pasaría factura a Pedro Sánchez en unas generales, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro de febrero del organismo dirigido por José Félix Tezanos mantiene al PSOE como vencedor de unas elecciones generales si se celebraran ahora con un 32,6% de estimación de voto, lo que supone no solo que aguantaría, sino que crecería en 0,9 puntos respecto a enero.
El PP cae del 23% al 22,9% y se sitúa a 9,7 puntos de los socialistas, un punto más que en el anterior barómetro, a pesar del reciente batacazo electoral del PSOE en las autonómicas de Aragón, que se suma al de Extremadura el pasado 21 de diciembre. El accidente de tren en Adamuz y la alarma lanzada por los sindicatos ferroviarios sobre la seguridad del sistema ferroviario tampoco parece haber hecho mella en el partido de Gobierno.
El PSOE mantiene así la senda de crecimiento que comenzó en diciembre, según el CIS, cuando cayó hasta el 31,4%. Esta cifra destaca especialmente tras los últimos resultados de los socialistas en los comicios autonómicos, aunque este último sondeo se elaboró antes de las elecciones aragonesas.
El barómetro sí coincide con el auge de Vox a nivel territorial, que sigue acercándose a la barrera psicológica del 20%. La formación que lidera Santiago Abascal mejora sus resultados y pasa del 17,7% al 18,9% (1,2 punto más). Por el contrario, Sumar, en pleno proceso de refundación, pierde apoyos y cae del 7,2% de enero al 7% de este último sondeo. Por su parte, Podemos sube y pasa del 3,5% al 3,9%.
Tras la formación de Ione Belarra se sitúa ERC, que también pierde algo de fuerza en el último mes y pasa del 2,6% al 2,5%. Justo después en la tabla se situaría ahora Se Acabó la Fiesta, partido liderado por Alvise Pérez y que se situaría con el 2,4% de lo votos, lo que representa 0,6 puntos más, hasta situarse en el porcentaje que ya consiguió en diciembre.
Bildu, mientras, perdería 0,5 puntos al pasar del 1,5% al 1% de las papeletas. Tras los de Arnaldo Otegi quedaría Junts, que mejora ligeramente las cifras de enero al ganar 0,2 puntos y quedarse con el 1,2% de estimación de voto.
En las últimas posiciones de la tabla, el CIS coloca al PNV con el 0,8% (0,2 putos menos), el mismo porcentaje que lograría el BNG, partido que pierde solo 0,1 puntos respecto al barómetro de enero. Coalición Canaria, por su parte, se hce con el 0,1% (0,2 puntos menos) y UPN mantiene el 0,1% del pasado mes.
Este último barómetro del CIS se realizó entre el 2 y el 6 de febrero con 4.027 encuestas realizadas en 1.180 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.
