Acto en el Congreso
Felipe VI entiende el "espíritu crítico" aunque pide a los ciudadanos admitir el recorrido "brillante" de España
El Rey anima a tener "visión y perspectiva" para ver el camino recorrido tras la aprobación de la Constitución
El Congreso ha celebrado este martes que la Constitución se convertirá este viernes en la más longeva de la historia de España. En total, 47 años, dos meses y 15 días. Los Reyes han presidido el acto y Felipe VI lo ha cerrado con un discurso. En el hemiciclo, los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, expresidentes del Gobierno y constitucionalistas y una ausencia llamativa, la de Juan Carlos I, que no ha sido invitado a la ceremonia pese a ser el jefe de Estado que estaba en el trono en 1978, cuando se aprobó la Carta Magna.
En su alocución, el Monarca ha celebrado los logros conseguidos por la ciudadanía española en estos últimos 47 años y ha pedido a los españoles que tengan "visión y perspectiva" para disfrutar de ellos. Felipe VI considera que el "espíritu crítico" y la "legítima insatisfacción" y el "afán por seguir progresando" no pueden impedir reconocer el esfuerzo de todos. "El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando los igamos escribiendo juntos", ha añadido
