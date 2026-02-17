Investigación
Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual
El abogado de la denunciante también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación
EFE
Un juez de Madrid ha citado el próximo 17 de marzo al número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, en calidad de querellado por un delito de agresión sexual tras admitir a trámite una querella interpuesta por una agente contra él.
En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la mujer para escuchar su relato. Lo hace después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".
Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.
La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente de en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.
La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".
