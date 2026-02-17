Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Degolladas XilxesInspección policial Les NausMenores detenidos apuñalamientoHuelga profesoradoConciertos Área 12Álvaro Rodríguez
instagramlinkedin

Investigación

Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual

El abogado de la denunciante también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación

Un vehículo de la Policia Nacional.

Un vehículo de la Policia Nacional. / EP

EFE

Madrid

Un juez de Madrid ha citado el próximo 17 de marzo al número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, en calidad de querellado por un delito de agresión sexual tras admitir a trámite una querella interpuesta por una agente contra él.

En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la mujer para escuchar su relato. Lo hace después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente de en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

Noticias relacionadas

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  2. Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
  3. Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
  4. La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
  5. La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
  6. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
  7. Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión

Libertad, la perra que trabaja la emoción y el lenguaje en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja

Libertad, la perra que trabaja la emoción y el lenguaje en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja

Isabel Rodríguez reclama a la Generalitat que revierta la subida de umbrales de renta en la vivienda protegida tras el escándalo en Alicante

Isabel Rodríguez reclama a la Generalitat que revierta la subida de umbrales de renta en la vivienda protegida tras el escándalo en Alicante

Bruselas expedienta a Shein por su diseño adictivo y permitir la venta de productos ilegales

Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual

Un juez cita al número dos de la Policía Nacional como querellado por un delito de agresión sexual

Benidorm acogerá el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

Benidorm acogerá el I Comité de Trabajo de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

Elche se rearma con los controles de tráfico contra las drogas: 4.250 pruebas al año y de la cocaína, el éxtasis y el cannabis a la codeína y el diazepan

El interventor fuerza a Barcala a anular la entrada en vigor del presupuesto de Alicante para 2026

El interventor fuerza a Barcala a anular la entrada en vigor del presupuesto de Alicante para 2026
Tracking Pixel Contents