Crónica judicial
Tres acusados de fabricar facturas falsas niegan ahora el delito y alegan que todo es nulo por la condena del fiscal general del Estado
David Herrera Lobato y los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido, residentes en Arahal, provincia de Sevilla, que habían negociado la conformidad, rechazan haber elaborado facturas falsas y plantean una adicción a consumo de drogas como atenuante
El abogado Ricardo Corzo, en nombre de los tres acusados por presentar presuntas facturas falsas por valor de unos 178.000 euros por trabajos no realizados para la empresa Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, rechaza las acusaciones "por no ser probados los hechos que se le imputan".
Corzo sostiene "como cuestión previa" que "la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado por revelación de secretos anula toda la instrucción realizada por la que se debe anular el procedimiento de diligencias previas hasta la fecha, ya que la información es obtenida de forma delictiva dando nombres y apellidos de forma ilícita y nula de pleno derecho".
En rigor, las diligencias fueron el resultado de una denuncia de la Fiscalía de Madrid, la cual se basó en el expediente de la Agencia Tributaria de los ejercicios 2020 y 2021 de la firma Maxwell Cremona. En ese expediente se ha cifrado una defraudación de 350.951 euros para ambos ejercicios.
El escrito del abogado Corzo presenta una circunstancia atenuante para sus tres defendidos. "Igualmente", señala, "hemos de aportar para el caso pertinente como circunstancia modificativa informe de desintoxicación y que estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos, informe de rehabilitación y desintoxicación, para lo que se solicita informe del médico forense para aportar informes respectivos".
Fuentes jurídicas consultadas señalan que también la defensa de González Amador consideran nulas de pleno derecho las diligencias de la causa de los dos delitos fiscales a raíz de la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
- Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
- Oportunidad única en el Casco Antiguo de Alicante: piso a la venta por 210.000 euros
- Alemania busca conductores profesionales: formación y empleo con plazo abierto hasta el 22 de febrero
- Beto, tras el Hércules-Antequera: «La segunda parte que hemos hecho nos desacredita como equipo»