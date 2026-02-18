Delito de agresión sexual
Feijóo pide la dimisión de Sánchez tras el caso de acoso del director de la Policía Nacional
“Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, sentencia el líder del PP
“Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”. Así concluye el presidente del Partido Popular un mensaje publicado esta mañana en el vincula a Pedro Sánchez con el presunto caso de abuso contra el comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional (DAO).
El DAO, que es como se conoce por sus siglas al ‘número dos’ de la Policía, terminó presentando su dimisión en la tarde del martes.
En la mañana del miércoles, Alberto Núñez Feijóo publicó un mensaje en X en el que afirma que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, sentencia.
El presidente del Partido Popular aprovecha y recuerda otros casos que no tienen relación para cargar contra el Ejecutivo: “primero el Fiscal General del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos?”, concluye Núñez Feijóo antes de desear la salida de Pedro Sánchez del Gobierno.
