Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de “tapar” el caso de acoso del DAO: “Actuó con contundencia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, a quien el PP ha pedido su dimisión por interpretar que ha "tapado" el caso de acoso contra el comisario José Ángel González, director adjunto de la Policía Nacional (DAO). "Lo importante es cómo se actúa", ha señalado en una rueda de prensa desde Nueva Delhi, para defender que "el Gobierno ha actuado con empatía, coherencia y contundencia". Asimismo, ha contraatacado a Alberto Núñez Feijóo para reclamarle coherencia y que "haga lo mismo" por las denuncias de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles por parte de una exconcejal.

Fuentes de Moncloa insisten en que se enteraron de la denuncia “por la prensa” y muestran su indignación por las sospechas de encubrimiento que ha lanzado la oposición. “No se puede ser más hipócrita y ensuciar más la política”, replican para preguntarse “qué indicios o pruebas hay de que lo sabíamos y no hicimos nada”. Según defienden, tras trascender la denuncia por presunta violación “tardamos hora y media en reaccionar”.

Sánchez quiere aprovechar el camino abierto por el acuerdo de libre comercio entre la UE y la India para captar inversiones y atraer a grandes conglomerados del nuevo gigante asiático al fondo soberano España Crece. El interés del Gobierno por la India, que con 1.465 millones de habitantes es el de mayor población mundial superando a China y está creciendo a una media anual del 6% del PIB, se visibiliza en este viaje, es el segundo que realiza Pedro Sánchez en apenas 15 meses.

Noticias relacionadas

La agenda del presidente arrancó este miércoles con una reunión con inversores y posteriormente se entrevistó con el primer ministro, Narendra Modi. Este jueves acudirá a la cumbre sobre inteligencia artificial ‘AI Impact Summit’, donde con su intervención se quiere reforzar el mensaje de España a favor de un modelo de regulación más humanista y en el que la ONU pueda tener un papel importante. Como ya hizo el pasado año en el foro de Davos y más recientemente en Dubái, la intención del ejecutivo español es intensificar el discurso sobre la apuesta regulacionista de las plataformas digitales e ir más allá en lo referente al marco de gobernanza global de la IA.