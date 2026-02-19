Caos ferroviario
Feijóo promete que su ministro de Fomento visitará cada tres meses las obras de Rodalies si llega a la Moncloa: "Hay incidencias, pintadas y goteras"
Rodalies prepara una nueva 'app' de horarios a tiempo real
Govern y Comuns pactan asumir el traspaso de cinco líneas de Rodalies y la ejecución de obras en la red
Carlota Camps
"Hoy he constatado que Rodalies es sinónimo de incidencias, que sus trenes son sinónimo de pintadas y que las estaciones son sinónimo de goteras". Así lo ha afirmado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a la prensa desde Granollers, donde ha visitado la fábrica de Pastas Gallo. Para revertir esta situación, Feijóo ha prometido que si llega a la Moncloa concretará una "inversión suficiente" y que habrá visitas cada tres meses a Catalunya para supervisar la ejecución de las obras. "El ministro de Fomento del próximo Gobierno tendrá que venir cada 90 días para constatar el estado de las obras y de la mejora del servicio de Rodalies", ha afirmado.
Feijóo ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" de la desinversión en la red de los últimos años, pero ha querido poner el acento el los últimos ocho años en los que ha gobernado Pedro Sánchez. El popular ha defendido que en épocas de crisis "no hay dinero para todo", pero ha apuntado que esta explicación no es válida ahora, cuando España "recauda más que nunca, se endeuda más que nunca y tiene acceso a fondos europeos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación