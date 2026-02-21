'Un paso al frente'
La nueva coalición Sumar se presenta en público sin Yolanda Díaz
Sí estarán los otros cuatro ministros en el Gobierno de coalición con el PSOE: Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar), Sira Rego (IU), Mónica García (Más Madrid) y Ernest Urtasun (comunes)
EFE
Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno celebran este sábado un acto al que no acudirá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en el que ratificarán su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones con un nuevo proyecto político que deja atrás la actual marca Sumar.
Díaz, que sigue sin aclarar si estaría dispuesta a repetir como candidata, ha decidido no asistir a este acto en Madrid para dar protagonismo a los cuatro partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.
Sí estarán los otros cuatro ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE: Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar), Sira Rego (IU), Mónica García (Más Madrid) y Ernest Urtasun (comunes). Estos dos últimos intervendrán en la presentación junto a la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y el de IU, Antonio Maíllo.
El acto, denominado 'Un paso al frente', llega tras la charla del pasado miércoles en la que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, presentó su propuesta de frente amplio para intentar frenar a PP y Vox en las urnas.
Por su parte, los partidos de Sumar en el Gobierno llevan meses trabajando en nuevo proyecto político con unas dinámicas de trabajo más horizontales, al prescindir del paraguas de Movimiento Sumar, y que tendrá un nuevo nombre, aún por decidir. El acto de este sábado es un primer paso, ya que invitan a unirse a más formaciones, entre ellas Podemos, aunque los morados han cerrado la puerta a volver a ir en coalición con Sumar y también han rechazado la propuesta de Rufián.
