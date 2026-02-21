Neonazis, caras encapuchadas y "arribas España" en la concentración en Gijón en defensa del monumento a los héroes de Simancas

Lo que comenzó como una concentración ciudadana espontánea para defender un monumento y producto del boca a boca, terminó cumpliendo su objetivo, pero de una manera, en principio, inesperada. Más o menos eso fue lo ocurrido en la manifestación convocada este sábado, a las 17.00 horas, frente al Colegio La Inmaculada, en Gijón, en protesta por la intención de derribo del monumento en memoria de los llamados "Héroes de Simancas", grupo de hombres resistió durante 33 días el asedio al cuartel de dicho nombre en la misma ciudad marítima y que luce desde hace décadas en la fachada del centro educativo. El encuentro, que congregó a algo más de un centenar de personas en torno a esa hora, pero sin grupo convocante claro, resultó finalmente ser un llamamiento del partido de extrema derecha "Núcleo Nacional", que fueron quienes se atribuyeron en la misma concentración su convocatoria. Convocatoria que, en ningún caso, guarda ningún tipo de relación con el colegio La Inmaculada ni con la Compañía de Jesús.

Los militantes de la formación neonazi, ataviados de negro y agitando rojigualdas y banderas del colectivo , colocaron una corona de flores ante el monumento frente al que desplegaron una pancarta que rezaba "Los héroes no se tocan".

Posteriormente, procedieron a la lectura de un manifiesto en contra de la demantelación de la "amputación" de la escultura, lo cual argumentaron "no es un acto de justicia, sino de revanchismo ideológico". "Siempre habra hombres y mujeres a resistir por sus ideales. ¡Arriba España! ¡Arriba Europa!", remataron ante la treintena de personas que se quedaron hasta el final y entre los que se vieron brazos en alto.

A las 17.00 horas, momento en el que se citó a todo el que se quisiera acercar al Colegio la Inmaculada a través de las redes y los mensajes de WhatsApp, únicamente había una treintena de personas, número que se fue acrecentando progresivamente, pero sin que ninguno de los asistentes llevase la voz cantante de cara a la reivindicación, de cuya seguridad velaron cuatro furgones y los respectivos de la Policía Nacional hasta la aparición de los miembros de Núcleo Nacional, que tomaron la iniciativa. Muchos de los manifestantes abandoraon el lugar, en tajante desacuerdo con los ideales de los que, finalmente, resultaron ser los convocantes.