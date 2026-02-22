Elecciones en Castilla y León
Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón
EP
Ponferrada (León)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto público que tendrá lugar en Ponferrada (León) este domingo, día 22 de febrero, bajo el lema 'Comienza el cambio'.
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.
El evento, según ha publicado en redes sociales el PSOE de Ponferrada, tendrá lugar a las 11.00 horas en la Térmica Cultural.
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- DIRECTO | Juventud Torremolinos - Hércules CF
- Dos fallecidos en el choque de dos turismos y una motocicleta en Los Montesinos
- Alicante rompe la tradición y estrena un inédito 'Viernes Ramblero
- El Ayuntamiento de Benidorm cortará el lunes, 23 de febrero, el acceso a la avenida Limones