CASO BEGOÑA GÓMEZ

La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide "una mínima verificación" de sus acusaciones

Los magistrados argumentan que las pesquisas del magistrado no han detectado todavía "indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento"

Juan Carlos Peinado

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al juez Juan Carlos Peinado "una mínima verificación" sobre la "consistencia" de sus acusaciones contra Begoña Gómez y anula su decisión de llevar a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un jurado.

"Algunas de las imputaciones efectuadas (intrusismo y corrupción en los negocios), nunca impugnadas, exigen una mínima verificación sobre su consistencia, antes de continuar por nuevas fases del procedimiento, para permitir una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa", dice la Audiencia madrileña.

Para los magistrados, "lo correcto, y lo que indica la práctica diaria, es que iniciando el procedimiento por los trámites de las diligencias previas de procedimiento abreviado se esté a la práctica de diligencias de investigación ya acordadas y se cuente con indicios concluyentes y consistentes antes de proceder a un cambio procedimental", como era la intención de Peinado, que pretendía que Gómez fuera juzgada por el tribunal del jurado.

Así, el auto advierte de que no tendría "ningún sentido continuar con un procedimiento penal abierto si las diligencias de instrucción practicadas no han confirmado y consolidado" los hechos denunciados.

"No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y qué esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala, respecto de unos hechos que presentaban base objetiva suficiente, pero en absoluto ha podido anticipar la consistencia de tesis hasta el punto de hablar de indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento".

TEMAS

