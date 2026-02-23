Camps cuestiona el liderazgo de Llorca y Catalá en el PPCV con una encuesta pagada por él

Francisco Camps ha escogido un 23F para redoblar su pulso a la dirección del PPCV en su empeño por activar el congreso regional del partido, congelado por orden de Génova en la C. Valenciana. El expresident ha presentado ante la prensa, y a escasos metros de la sede autonómica, una encuesta encargada y sufragada por él mismo que además de reflejar el auge de Vox y un retroceso del PP de Juanfran Pérez Llorca, le sitúa como un político más conocido y mejor valorado por los votantes de PP y Vox, superando al actual president y muy por delante de la otra dirigente por la que pregunta el sondeo, María José Catalá.

"No son opiniones, son datos", ha señalado Camps al poco de comenzar su intervención, en un intento de remarcar que su insistencia en la necesidad de "revitalizar" el partido con un congreso auntonómico queda ahora avalada por la demoscopia. La encuesta ha sido realizada por NC Report entre el 2 y el 18 de febrero sobre una muestra de 1.500 participantes y un margen de error del 2,6 %. "No es ninguna broma, es una inversión personal muy fuerte", ha señalado sobre el trabajo.

El estudio arroja que Camps sería con diferencia el dirigente del PPCV con mejor percepción social entre los votantes de la derecha y el que más podría discutir la fuga de votos a Vox. Es el más conocido, con un 82,5 % de popularidad, a mucha distancia de Llorca (60,1 %), Catalá (55,1 %), Joan Baldoví (53,1 %) y Diana Morant (51,2 %).

La encuesta se centra especialmente en los votantes de PP y Vox, a quienes pregunta sobre quién podría "revitalizar más" al PPCV de entre el propio Camps, Llorca y Catalá. El expresident vuelve a salir victorioso aquí con un 40,5 % de apoyos, frente al 33,4 % de Llorca y un llamativo 10,1 % de Catalá, la considerada como 'favorita' de Génova para pilotar el partido y aspirar a la Generalitat en 2027.

Camps también se impone con holgura como el dirigente que podría "vencer más claramente" al PSPV en unas autonómicas y, en el aspecto en el que más incide el expresident, como el que puede atraer "más voto" de Vox. Camps ha vuelto a repetir que el PPCV tiene opciones de lograr la mayoría absoluta si él es elegido líder regional.

Sobre la foto fija actual, el sondeo arroja una dinámica similar a la que se aprecia en otros territorios, con el PP perdiendo voto y Vox dispcarado. En concreto, según la encuesta de Camps, el PPCV de Llorca se dejaría más de 130.000 votos (4,4 % menos) y 9 escaños, cayendo de 40 a 31. Vox, por contra, ganaría 147.000 apoyos y 8 diputados más, alcanzando los 21 diputados, por encima de Compromís (20). El PSPV obtendría 27, por lo que el bloque de la derecha podría retener el gobierno.

Sin embargo, Camps sigue empeñado en volver a las cifras de 2011 y sellar esa fuga de votos hacia los de Santiago Abascal. Y este lunes ha dado otro giro de tuerca en sus críticas, cada vez menos veladas, hacia Pérez Llorca. El expresident ha recordado que dimitió "en favor del PP" y ha señalado que "quien no tiene la capacidad de liderar un partido no está obligado a hacerlo", sino que "debe dar un paso atrás y permitir que quien puede, lo haga".

No ha dado nombres, pero ha dejado claro que quien no puede es Llorca y quien puede es él, Francisco Camps. En ese sentido, ha vuelto a recordar que el actual líder por desginación de Feijóo no ha aclarado su futuro: "Soy el único que ha dicho públicamente que quiere ser candidato", ha apuntado.

Con los números de la encuesta en la mano, Camps se ha reafirmado en su intención de captar voto de Vox y alcanzar una mayoría absoluta. Y ha lanzado otro rejón a Llorca, president por la gracia de Vox: "No me vale quien diga que puede conseguir que le voten en el parlamento, yo quiero que me voten en las urnas. El PP no tiene que salir a buscar que alguien luego le dé los votos, debe salir a por los escaños suficientes para no pedir a nadie sus votos", ha señalado en evidente alusión a las buenas relaciones de Llorca con Vox.