¿Cuánto cuesta de verdad la monarquía española?

Todavía no se sabe la cifra, pero el próximo martes, 3 de marzo, la asociación académica Remco (Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas) ofrecerá el dato, fruto del encargo que ha hecho a una empresa auditora. La presentación del estudio tendrá lugar en el Ateneo de Madrid.

Los españoles no han sabido nunca cuánto cuesta de verdad la Coronaa las arcas públicas. Cada 12 meses, los medios de comunicación titulan con la cifra que el Gobierno asigna al jefe del Estado de los Presupuestos Generales del Estado para el "sostenimiento de su familia y Casa". Ese monto es, desde 2021, 8,4 millones de euros. Se congeló en 2022 y 2023 y, desde ese año, el Gobierno ha prorrogado las Cuentas y se ha mantenido la misma cantidad. Sin embargo, con esos 8,4 millones solo se pagan los sueldos de la familia real y del equipo de Felipe VI en la Zarzuela y algunos servicios de la institución, pero no la multitud de servicios que acarrea la jefatura del Estado y que están adscritos a varios ministerios del Gobierno. Por ejemplo, el mantenimiento de los Palacios que usa la familia real (Zarzuela, el Pardo o el de Marivent) lo costea Patrimonio Nacional (integrado en el Ministerio de Presidencia); el parque de coches, Hacienda; los aviones y los helicópteros, Defensa, y la seguridad, Interior.

Felipe VI y Letizia, con sus hijas y los reyes Juan Carlos I y Sofía, el 19 de junio de 2014, día que se hizo efectivo el relevo en el trono. / EFE / POOL

Ni el PSOE, ni el PP ni tampoco la Zarzuela han dado a conocer qué partidas de cada uno de esos departamentos se destinan a la jefatura del Estado en estos 40 años de monarquía parlamentaria. Tampoco han facilitado esa información cuando los medios de comunicación han pedido esos datos concretos a través del Portal de Transparencia, que echó a andar en 2014.

La asociación Remco está presidida por Juan José Laborda Martín (PSOE), expresidente del Senado, y tiene como vicepresidentes al catedrático Emilio Lamo de Espinosa y al historiador Charles Powell, los tres con muy buena relación con la Casa del Rey.

El trabajo que presentarán el 3 de marzo analiza el gasto absoluto y relativo (por habitante, en proporción al PIB y al gasto público) y compara el coste de la jefatura del Estado española con las de Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Italia, Alemania y Portugal.