Aniversario
El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa
Redacción
Madrid
El Gobierno desclasificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE.
Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).
En el 45 aniversario de la asonada golpista, aún había una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se amparaba en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- La plantilla del Elche se mentaliza: 'Caer al descenso puede ser un punto de inflexión
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente