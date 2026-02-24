Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

45 años del 23F: así lo vivieron los alicantinos y alicantinas

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

  1. La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
  2. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  3. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  4. El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
  5. Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
  6. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
  7. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
  8. Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses

Un premio municipal invita a los jóvenes a explorar la historia de Elche

Reaccions polítiques a la decisió de la jutgessa de la dana: “A Mazón ja no li val ni l’escó en les Corts”

Coto a los dispositivos digitales para dar clase en los colegios de Alicante: este es el tiempo que podrán usarse

El Campello encarga una auditoría interna para saber cuántos expedientes urbanísticos tiene por resolver (y no son pocos)

Estas son las próximas actuaciones que el Ayuntamiento de Alicante contempla en Agua Amarga

El Ayuntamiento de Elche comienza la restauración de dos huertos de palmeras privados que repoblarán escolares de la ciudad con 150 palmeras

