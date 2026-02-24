Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación MazónEscándalo Les NausPatera ArenalesMascletás HoguerasManifestación ucranianosProyecto CERCA
instagramlinkedin

Gobierno

Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto

El Presidente del Gobierno aprovechará este miércoles la celebración de una cumbre juvenil de líderes europeos para exponer su plan para lograr el equilibrio poblacional

Estará acompañado por la ministra Sara Aagesen y la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura el pasado viernes de la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura el pasado viernes de la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’. / José Luis Roca / EPC

Vicente Montes

Oviedo

Asturias ha sido el lugar elegido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles en Infiesto (Piloña) las nuevas iniciativas de su gobierno sobre reto demográfico y para buscar el equilibrio poblacional con el fin de acabar con eso que de un tiempo a esta parte se llama la "España vaciada".

Sánchez aprovechará la celebración en el concejo de la 'European Rural Youth Forward Conference 2026', un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

Fachada de La Benéfica, en Piloña.

Fachada de La Benéfica, en Piloña. / Luisma Murias

La puesta de largo de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Ejecutivo central socialista tendrá por escenario La Benéfica, el centro cultural impulsado por el artista asturiano Rodrigo Cuevas.

Con Sánchez estarán también la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, que tiene previsto realizar varias visitas por Asturias relacionadas con el empredimiento en el sector agrario, tanto este miércoles como el jueves. Por parte del Principado no faltará el presidente regional, Adrián Barbón.

Noticias relacionadas

La presencia del Presidente del Gobierno en Infiesto es la gran novedad de la jornada europea, en la que ya se conocía la presencia de la Ministra Aagesen, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico será a partir del mediodía en La Benéfica. Aagesen y Barbón inaugurarán el acto y Pedro Sánchez se encargará de clausurarlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  2. La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
  3. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  4. El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
  5. Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
  6. Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
  7. Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  8. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios

El ministro Bustinduy sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: "Los okupas son los del PP"

El ministro Bustinduy sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante: "Los okupas son los del PP"

Estudiantes de Fisioterapia del CEU atienden a más de 1.000 corredores en la Media Maratón de Alicante

Estudiantes de Fisioterapia del CEU atienden a más de 1.000 corredores en la Media Maratón de Alicante

Jóvenes que buscan algo más: Elche acoge la IV edición del Congreso LAUFE para pensar la fe en tiempos de incertidumbre

Jóvenes que buscan algo más: Elche acoge la IV edición del Congreso LAUFE para pensar la fe en tiempos de incertidumbre

Cox, referente en seguridad por su sistema de videovigilancia inteligente

Cox, referente en seguridad por su sistema de videovigilancia inteligente

El alumnado de Enfermería del CEU UCH se acerca al impacto real de los entornos saludables con la II edición de Reto Salud

El alumnado de Enfermería del CEU UCH se acerca al impacto real de los entornos saludables con la II edición de Reto Salud

La CEU UCH de Elche celebra su I Jornada Científica de Psicología con expertos nacionales en libertad, fe, evidencia y práctica clínica

La CEU UCH de Elche celebra su I Jornada Científica de Psicología con expertos nacionales en libertad, fe, evidencia y práctica clínica

Salud bucodental y solidaridad: lecciones de una hora para dientes sanos toda la vida

Salud bucodental y solidaridad: lecciones de una hora para dientes sanos toda la vida
Tracking Pixel Contents