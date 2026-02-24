Piden la dimisión de Marlaska por "trato preferente" al ex DAO y su mano derecha

El número dos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, el comisario Óscar San Juan, ha sido devuelto por la Policía Nacional a su anterior puesto, después de que, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le apartara de sus funciones como asesor del DAO recientemente cesado, José Ángel González. Contra González se investiga una querella interpuesta por una inspectora de Policía, que lo acusa de agresión sexual. En la misma querella, a San Juan se le acusa expresamente de haber coaccionado a el denunciante con el fin de que guardara silencio.

San Juan ha vuelto a su empleo de jefe de brigada en un área de policía científica, según ha adelantado Europa Press y confirman a este diario fuentes policiales. Su destitución como número dos del DAO se produjo a las 24 horas de que González presentara su dimisión por la gravedad del delito por el que ahora está siendo investigado.

En una de las conversaciones relatadas en la denuncia, ella le reprocha a San Juan la presión que, supuestamente, hacía contra ella con continuas llamadas telefónicas el pasado mes de julio, dos meses después del día de la violación denunciada, y él le responde a la inspectora que "no sabe de lo le está hablando"..

Sobre San Juan gravita una investigación -llamada "información reservada"- de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que trata de averiguar si en torno a la conducta del ex DAO uno o varios policías cometieron delitos de encubrimiento y coacciones. Estando abierto ese expediente, San Juan conserva su placa, su arma y su rango de comisario.

Protesta en la calle

El asunto ha centrado una nueva protesta en la calle, la segunda consecutiva de una central sindical de la Policía por el caso del DAO González, Este martes ha sido la Confederación Española de Policía la que ha reunido a un centenar de personas a las puertas de la sede madrileña del Ministerio del Interior para protestar, pero con la acusación concreta de trato de favor del ministro Marlaska y del director general Francisco Pardo a los dos altos cargos policiales que aparecen acusados en la querella.

"Se le está dando un trato preferente a este director adjunto operativo; se le ha permitido seguir usando el coche oficial y la casa oficial; y ahora, a su número dos, que también tiene una acusación muy dura sobre él, se le está reubicando en otro puesto y tampoco se le está suspendiendo de empleo y sueldo", ha denunciado el portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez.

El sindicalista ha asegurado que "cualquier otro policía nacional" que hubiera sido acusado de lo mismo que el ex DAO y el comisario que le asistía, "hubiera tenido consecuencias inmediatas: muy probablemente, con la carga probatoria que tiene esa querella, estaría detenido".

En la Policía Nacional, cuando un agente está en una situación de investigación interna, no pierde su empleo ni sus prestaciones laborales mientras no se resuelve el expediente, recuerdan fuentes de Interior.