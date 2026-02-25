Consulta todos los documentos desclasificados del 23-F

El Gobierno ha desclasificado esta mañana los documentos relativos al 23-F, un día después de que el Consejo de Ministros aprobase esta decisión. Se trata de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Los documentos secretos del 23-F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonada, durante el asalto y posteriores.