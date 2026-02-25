DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
Fidel Castro e Isabel II felicitaron al Rey por su "rápida" intervención para frenar el golpe de Estado
Los documentos desclasificados del 23F, en directo: seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir
El presidente de Cuba felicitó al entonces Rey don Juan Carlos I por su "rápida y decidida participación" que frustró el golpe de Estado de l 23-F de 1981. Fidel Castro, al igual que otros dirigentes mundiales, remitió una carta a la Embajada española en su país, el 9 de marzo, que fue respondida en nombre del propio Rey.
"Hemos seguido con atención la evolución de los sucesos que pusieron en peligro el normal desenvolvimiento de las instituciones constitucionales de su país. Valoramos su rápida y decdida participación que imposibilitó que las fuerzas que se oponen al progreso de su país alcanzaran sus objetivos", arrancaba la carta, uno de los cientos de documentos sobre la asonada que ha desclasificado este miércoles el Gobierno español.
A continuación, y, tras resaltar la "difícil coyuntura mundial", el líder cubano deseó "vivamente" que la "evolución del proceso político español contribuya enfavor de la distensión y a la creación de un clima de paz y cooperación internacional que tanto necesitan nuestro pueblos para lograr su desarrollo económico y social".
El 3 de abril de ese año, el ahora Rey emérito le respondió a Castro agradeciéndole sus palabras y deseando que "se mantengan e incrementen las cordiales relaciones" entre ambos países.
Otro de los dirigentes internacionales que escribió al monarca para felicitarle fue la reina de Inglaterra Isabel II. “Quedé fuertemente impresionada al tener conocimiento de la sección emprendida contra el Parlamento español por un grupo armado”, puede leerse en la carta de la monarca.
“Todos nosotros en Gran Bretaña nos tranquilizamos al conocer el resultado final”, continuaba la reina y acto seguido envaba sus felictaciones a todos los que han intervenido con tanto éxito para proteger el orden constitucional”.
