El escándalo del DAO
Interior revisará sus protocolos anti acoso para saber por qué la mujer que acusa al DAO no denunció su violación ante la Policía
"Algo ha fallado si la víctima no utilizó nuestros protocolos", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras ser preguntado en el Congreso por el escándalo del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de la violación de una subordinada. Marlaska ha ordenado una "evaluación extraordinaria" de los protocolos internos contra el acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
El titular de Interior ha aprovechado una comparecencia este miércoles ante la Comisión de Interior del Congreso para hacer el anuncio. Se encargará de la revisión de "lo que falla" la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Se trata de "determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", lo que, sospecha el ministro, podria deberse a "posibles carencias en los protocolos de actuación ante acosos de caracter sexual o de género".
Marlaska ha tildado esta iniciativa de "inspección extraordinaria incidental" sobre "los protocolos de acoso", pero la pone en marcha, ha matizado, "no porque no haya protocolos", sino porque "nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad que entiendo que necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria".
Como ya adelantó este diario, la Dirección General de la Policía publicó una instrucción interna renovando el protocolo contra el acoso sexual en junio de 2025, renovando otro más antiguo, de 2022. La orden interna del director general, Francisco Pardo, se publicó mientras la inspectora de policía que ha denunciado al DAO estaba a punto de caer en baja psicológica por las presiones que, según relata su querella, estaba sufriendo del director adjunto y de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, apartado también de sus funciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor