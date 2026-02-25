Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El escándalo del DAO

Interior revisará sus protocolos anti acoso para saber por qué la mujer que acusa al DAO no denunció su violación ante la Policía

Marlaska llega al Congreso este miércoles para comparecer ante la comisión de Interior.

Marlaska llega al Congreso este miércoles para comparecer ante la comisión de Interior. / EFE

Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid

"Algo ha fallado si la víctima no utilizó nuestros protocolos", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras ser preguntado en el Congreso por el escándalo del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acusado de la violación de una subordinada. Marlaska ha ordenado una "evaluación extraordinaria" de los protocolos internos contra el acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

El titular de Interior ha aprovechado una comparecencia este miércoles ante la Comisión de Interior del Congreso para hacer el anuncio. Se encargará de la revisión de "lo que falla" la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Se trata de "determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", lo que, sospecha el ministro, podria deberse a "posibles carencias en los protocolos de actuación ante acosos de caracter sexual o de género".

Marlaska ha tildado esta iniciativa de "inspección extraordinaria incidental" sobre "los protocolos de acoso", pero la pone en marcha, ha matizado, "no porque no haya protocolos", sino porque "nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad que entiendo que necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria".

Como ya adelantó este diario, la Dirección General de la Policía publicó una instrucción interna renovando el protocolo contra el acoso sexual en junio de 2025, renovando otro más antiguo, de 2022. La orden interna del director general, Francisco Pardo, se publicó mientras la inspectora de policía que ha denunciado al DAO estaba a punto de caer en baja psicológica por las presiones que, según relata su querella, estaba sufriendo del director adjunto y de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, apartado también de sus funciones.

