Tribunales
Manos Limpias pide a la Audiencia de Badajoz que ponga en busca y captura a David Sánchez si no facilita su domicilio
Después de que el tribunal le diera un plazo de 24 horas para comunicarlo y poder ser citado personalmente como investigado en el juicio
Manos Limpias ha solicitado a la Audiencia de Badajoz que dicte orden de busca y captura contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, si desoye el requerimiento del tribunal para que aporte su domicilio o facilita uno que no es propio.
La organización, personada como acusación popular en la causa contra David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve cargos y trabajadores de la institución provincial, por la presunta contratación irregular del primero, ha remitido el escrito un día después de que se conociera que la Sección Primera de la Audiencia daba un plazo de 24 horas al hermano del presidente del Gobierno que aportara su domicilio tras haber aportado la dirección del despacho de su abogado, pues la citación para que comparezca en calidad de investigado en el juicio se le debe comunicar «personalmente».
Está previsto que el juicio se desarrolle en seis sesiones: el 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3 y 4 de junio
Fuentes consultadas por este diario aseguran que David Sánchez ya ha atendido el requerimiento del tribunal y ha comunicado la dirección de su domicilio particular, aunque su defensa aún no ha confirmado este extremo.
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor