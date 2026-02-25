Los papeles del 23-F recogen el apoyo de CiU a la monarquía y la "normalidad absoluta" del ejército en Cataluña

Cataluña ha quedado siempre alejada del epicentro del 23-F, pero aún así aquellos días también se vivieron con intensidad. Los documentos desclasificados este miércoles sobre el intento de golpe de Estado reflejan que la Policía Nacional monitorizó qué apoyos tenían los militares insurrectos en la comunidad. La conclusión siempre fue la misma: ninguna, salvo algunos incidentes aislados.

La documentación hecha pública por el Gobierno incluye varios informes de la Jefatura Superior de la Policía de Barcelona en los que trasladaba la situación de Cataluña. Una de las grandes preocupaciones del cuerpo era cómo se vivía el golpe en los cuarteles catalanes y el resumen fue siempre el mismo: "Absoluta normalidad en la situación de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado".

Controlado el ejército, los informes policiales de aquellos días también se fijaron en los partidos políticos. El gran protagonista es la formación que hacía menos de un año que acababa de llegar a la Presidencia del Govern, Convergència i Unió (CiU). La documentación desclasificada destaca que la organización de Jordi Pujol expresó su "confianza" en la monarquía y también en la Generalitat.

El president Jordi Pujol y Juan Carlos I en una imagen de 2003. / TONI ALBIR / EFE

En clave catalana, de aquellos días del intento de golpe ha quedado para la memoria colectiva la conversación que mantuvieron Pujol y el rey Juan Carlos I. El president siempre sostuvo que el monarca le transmitió tranquilidad con el célebre "tranquilo, Jordi tranquilo". Los documentos desclasificados no recogen ese episodio -fue revelado por el propio Pujol aquellos días a un grupo de periodistas-, pero sí mencionan que todos los partidos parlamentarios tuvieron un perfil bajo.

Las organizaciones más activas fueron extraparlamentarias. Se cita el apoyo que dieron a la huelga general de esos días la Liga Comunista Revolucionaria; la Liga Comunista Revolucionaria de los Trabajadores; el Movimiento Comunista de Catalunya; Nacionalistas de Izquierdas y el Partido de los Trabajadores.

Bullicio en las universidades

Por la documentación desclasificada, uno de los lugares más bulliciosos fueron las universidades. En el interior de la Facultad de Derecho apareció un cartel en el que se apoyaba el golpe, se pedía la constitución de una junta militar y la "inmediata detención y ejecución del Rey". Se detuvieron a varios estudiantes presuntamente implicados en la acción. En la Facultad de Filosofía, dos individuos en una moto lanzaron con líquido inflamable y varias octavillas apoyando un nuevo "alzamiento nacional" liderado por el propio Tejero.

Exposición sobre la dictadura franquista en la Facultad de Derecho de la UB. / David Zorrakino / Europa Press

En las universidades también hubo manifestaciones en contra del intento de golpe. En la de Derecho se celebró una asamblea para expresar la "repulsa" al secuestro del Congreso de los Diputados con una pancarta en la que se leía 'La Facultad de Derecho por la democracia'. En la Facultad de Empresariales se colgó una pancarta pidiendo "la depuración de fascistas de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército y de la Universidad".

Actividad sindical y escaramuzas

En aquellos días, las informaciones de la Policía Nacional estaban muy pendientes de la actividad sindical. La Jefatura Superior informó de que sindicatos como CCOO, UGT y la CNT habían convocado una huelga general para el 24 y el 25 de febrero. El parte incluye la manifestación convocada a las 19.00 horas en Barcelona y el impacto de las protestas. Mientras que la asistencia a los centros de trabajo y docentes fue "normal", el puerto de la capital catalana quedó "totalmente paralizado".

También recoge cómo el "Ferrocarril Metropolitano" fue interrumpido durante una hora por la mañana, hubo un paro en todas las agencias de transportes de mercancías por "piquetes coactivos", se registró un freno "total" de actividad en las empresas del Baix Llobregat, y en las compañías de Barcelona y la Zona Franca se paró la actividad durante dos horas.

Finalmente, la documentación desclasificada incluye pequeñas escaramuzas que no fueron a más. Los documentos revelan que el 24 de febrero en Santa Coloma de Gramenet, a las 00.30 horas, se efectuaron varios disparos de metralleta contra la fachada del Ayuntamiento desde un vehículo, "sin causar víctimas".

Más tarde, sobre las 08.30 horas unos 10 jóvenes ocasionaron desperfectos en la estación de La Sagrera, "arrancando teléfonos con rotura de cristales y arrojando a las vías material de oficina", lo que provocó que se parara la circulación durante 45 minutos. Se detectó propaganda de LCR-IV Internacional "contra el golpismo e invitando a la huelga general". Mientras, en la estación de Sant Andreu aparecieron hojas de propaganda sin fecha ni firma en apoyo a la Guardia Civil. Unos hechos aislados, que no alteraron la "normalidad" tras el intento de golpe en Catalunya.