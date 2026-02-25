Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP asegura que Yolanda Díaz no renuncia "voluntariamente", sino porque "no la quieren ni los suyos"

En un comunicado, el PP asegura que la titular de la cartera de Trabajo eligió el momento de anunciar su renuncia, pero no la opción de irse, ante la situación que atraviesa Sumar.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España).

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) no tardó en reaccionar este miércoles al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que no será candidata a las elecciones generales, como en 2023 al frente de Sumar. Para los de Alberto Núñez Feijóo no se trata de una renuncia "voluntaria", sino forzada "porque sabe que no la quieren ni los suyos", como explicaron en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los populares hablan incluso con sarcasmo de la "abdicación forzosa" de la titular de la cartera de Trabajo, que según el primer partido de la oposición no obedece nada más que al hecho de "haber asumido que la iban a laminar". El PP considera que "no elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy".

Además, y en el mismo tono sarcástico, los populares aseguran: "Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz. No tenemos ninguna duda de que, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno".

Noticia en elaboración.

